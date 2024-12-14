تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، حيث أغلقت العديد الأسواق الخليجية على مكاسب هامشية في جلسة نهاية الأسبوع مع استقرار أسعار النفط عقب إعلان منظمة أوبك عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة على التوالي.

كما تأثرت أسواق الخليج إيجابا بالمستويات القياسية التي حققتها المؤشرات الأمريكية، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة الأسبوع المقبل والتي ستكون بنسب لا تتعدي 25 نقطة أساس.



وعن أداء مؤشرات الأسواق:



ففي بورصة الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.1% في جلسة الخميس مسجل رابع مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من ارتفاع سهمي زين وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.9% و0.2% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.7% ليحقق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي بورصة قطر



ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% في جلسة الخميس مسجلا رابع مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في شهر بدعم من ارتفاع سهمي بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.8% و0.3% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.3% ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.



وقالت وزارة المالية الأربعاء الماضي أن قطر سجلت فائضًا في الميزانية بلغ 100 مليون ريال في الربع الثالث من 2024.



وفي الأسواق الإماراتية



ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.05% في يوم الخميس ليسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي التجاري وألفا ظبي بنسبة 2.9% و2.3% على التوالي

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% ليسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية وإعمار للتطوير بنسبة 1.6% و4.4% على التوالي.



وارتفع سهم شركة طلبات القابضة بنسبة 1.3% ليحقق أول مكاسب يومية له في يوم التداول في اليوم الثالث له بعد إدراجه في سوق دبي يوم الثلاثاء الماضي.



وكانت FTSE قد أعلنت عن انضمام أسهم شركة طلبات إلى سلسلة المؤشرات العالمية للأسواق المالية اعتبارًا من 23 ديسمبر المقبل..

وفي المملكة العربية السعودية



أنهي مؤشر الأسهم السعودية تداول تداولات الاسبوع على ارتفاع 167.48 نقطة، وبنسبة 1.4%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 12099.33 نقطة.



من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية نمو جلسات الأسبوع على مكاسب 199.1 نقطة وبنسبة 0.6%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 31100.89 نقطة.



وخلال أسبوع تداولات ضخ المتعاملين الاجانب 2.3 مليار ريال لشراء اسهم في 189 شركه متداوله في سوق تداول السعودي، وكان لمشتريات الأجانب الأثر في عودة المؤشر الرئيسي للسوق للارتفاع وأثرت علي الأسهم القيادية المقيدة في المؤشرات الرئيسية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.