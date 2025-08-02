خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الأخير من يوليو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، موضحة أن التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصات الخليجية.

وأضافت أن قرار الفيدرالي الأمريكي كان له أثر على الأداء الباهت لبعض المؤشرات والتي ترتبط مركزيتها بقرارات الفيدرالي الأمريكي والذي ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير علي الرغم من الضغوط المستمرة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لخفض اسعار الفائدة.



وفيما يلي رصد تحركات الأسواق الخليج:

والبدايه من المملكة العربية السعودية



حيث مُني المؤشر السعودي بخسائر أسبوعية في الأسبوع الأخير من شهر يوليو متراجعًا بنحو 0.23% أو 25 نقطة مغلقًا عند مستوى 10.920.27 نقطة مقارنة مع 10.945.8 نقاط بنهاية الأسبوع الماضي.



وتراجعت قيم التداول إلى 21.2 مليار ريال مقابل 22.75 مليار ريال بالأسبوع الماضي فيما ارتفعت كميات التداول بنسبة 3.9% إلى 2.39 مليار سهم مقابل 2.3 مليار سهم للأسبوع الماضي.



وفي الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت محصلة أسبوعية خضراء إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.29% منهيًا التعاملات عند مستوى 7604.67 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.59% إلى 7613.71 نقطة، وارتفع المؤشر العام 0.30% إلى 8617.83 نقطة كذلك مؤشر السوق الأول بارتفاع 0.24% عند 9294.2 نقطة.



و ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 51.50 مليار دينار بنهاية الأسبوع وتراجعت قيم التداول إلى 399.48 مليون دينار وانخفضت أحجام التداول إلى 2.20 مليار سهم.

وفي الإمارات العربية المتحدة



تأثرت أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات الأسبوع بتقلبات الأداء العالمي واستمرار الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من العام الجاري إلى جانب متابعة تحركات أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية مما انعكس على أداء المؤشرات الرئيسية في الأسواق بدولة الإمارات.

وجاءت تعاملات الأسبوع في ظل حالة من الحذر والترقب وغلب التراجع على المؤشرات مع ميل المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم خاصة بعد موجة من المكاسب التي سجلتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ما دفع المؤشرات إلى تسجيل خسائر محدودة رغم استقرار مستويات السيولة في السوق.



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.63% في نهاية تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 6111 نقطة، مقارنة بنحو 6150 نقطة في الأسبوع السابق.



كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم السوق من 1.044 تريليون درهم إلى 1.033 تريليون درهم بخسائر بلغت 11 مليار درهم خلال أسبوع

وفي المقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10316 نقطة مقابل 10340 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم التراجع الطفيف فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 3.153 تريليون درهم، مقابل 3.151 تريليون درهم في الأسبوع السابق بمكاسب سوقية بلغت ملياري درهم.

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