التجارة الأمريكية تكشف قيمة العجز فى الميزان التجارى والأسباب

اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في نهاية 2024 بسبب ارتفاع الواردات قبل بدء الولاية الثانية لدونالد ترامب، ومضيه قدمًا في تنفيذ وعده بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

تجارة السلع والخدمات

العجز في تجارة السلع والخدمات لشهر ديسمبر نما بنحو 25% عن الشهر الأسبق ليصل إلى 98.4 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة اليوم الأربعاء. أدى ذلك إلى عجز سنوي إجمالي بلغ 918.4 مليار دولار، بعد أن شهد عام 2023 أكبر تقلص للعجز في 14 عامًا.

ارتفعت قيمة الواردات غير المعدلة حسب التضخم بنسبة 3.5% في ديسمبر، بينما انخفضت الصادرات 2.6%.

كان الارتفاع في الواردات بنهاية العام واسع النطاق، وشمل زيادة كبيرة في شحنات المنتجات الصناعية الواردة، والتي تعكس على الأرجح جهود الشركات الأمريكية لتأمين المنتجات قبل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، سعى العديد من المستوردين إلى تخفيف الاضطرابات الناجمة عن إضراب محتمل لعمال الموانئ، والذي تم تفاديه الشهر الماضي.

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