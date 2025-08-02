تعرف على المدة الزمنية لوصول التحويلات الخارجية في بنك مصر

يبحث الكثيرون عن المدة المحددة لوصول التحويلات الخارجية إلى العملاء في بنك مصر.

وأوضح مسئولي بنك مصر أنه يمكن للعملاء استلام التحويلات من الخارج على الحساب خلال مده عمل من يوم حتى 5 أيام عمل، وبالنسبه للحوالات الاسمية في خلال مدة عمل من ساعة حتى 72 ساعة.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأدنى لفتح حساب سوبر كاش.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يتم فتح الحساب واحتساب العائد وفق شرائح تبدأ من 100,000 جم وبدون حد أقصى.

وتشمل قائمة مزايا حساب سوبر كاش ما يلي:

حساب سوبر كاش جاري:

حساب سوبر كاش جاري عائد يصرف يوميًّا

مع حساب سوبر كاش ذو العائد اليومي من بنك مصر يمكنك التمتع بعائد مميز يحتسب يوميًا ويضاف يوميًا إلى الحساب وفقا للسمات التالية:

الحساب متاح للأفراد الطبيعيين

الحساب متاح بالجنيه المصري

الحساب متاح من خلال كافة القنوات الإلكترونية للبنك وشبكة فروع بنك مصر.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إجراء كافة معاملاتك البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

التعامل على حساب العملاء من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العملاء وتنفيذ معظم معاملات العملاء البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًّا في تاريخ الاستحقاق.

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حسابك.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءً على رغبتك.

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