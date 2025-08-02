السبت 02 أغسطس 2025
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اقتصاد

الاتصالات تطلق مسابقة "Digitopia" لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين الشباب

المسابقة الجديدة،فيتو
المسابقة الجديدة،فيتو

 أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة "Digitopia" السنوية التى تستهدف اكتشاف ودعم الأفكار الخلاقة والمشروعات المتميزة التى تسهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزز من توظيف التكنولوجيا فى خدمة تنمية المجتمع، وذلك من خلال تحفيز المبدعين من النشء والشباب بدءا من الصف الرابع ابتدائى وحتى سن 35 عاما، على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية.

 

تفاصيل مسابقة Digitopia 

تستمر فعاليات الدورة الأولى من المسابقة خلال صيف 2025 من 1 أغسطس حتى منتصف أكتوبر المقبل فيما تستمر فترة التسجيل بها حتى 12 أغسطس الجارى.

وتتضمن المسابقة عدة مجالات تشمل حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.

ويشرف على تنظيم فعاليات المسابقة كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، وجامعة مصر للمعلوماتية.

مسابقة  Digitopia

اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق مسابقة  Digitopia يأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع الرقمى ونشر ثقافة  الابتكار بين طلاب المدارس والجامعات والخريجين، من خلال توفير منصة تتيح للمبدعين فرصًا واعدة لإطلاق العنان لأفكارهم الخلاقة، وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ تسهم فى بناء مصر الرقمية.

واضاف أن الإبداع الرقمى يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال من خلال التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بمختلف المحافظات، والتى توفر مجموعة من البرامج لرعاية الإبداع الرقمى فى كافة مراحله.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن المسابقة تستهدف فئات عمرية متنوعة فى إطار رؤية شاملة تهدف إلى اكتشاف المبدعين فى مراحل مبكرة، وذلك جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لرعاية ودعم النشء والشباب المبدع، بما يُسهم فى إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التحول الرقمى.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون جنيه وجوائز متعددة قيمتها 10 مليون جنيه وفرص تدريبية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المطورة للتكنولوجيا، وتشمل جوائز مالية وعينية، والجائزة الكبرى مليون جنيه، بالإضافة إلى فرص تدريبية متخصصة تسهم فى تطوير المسارات المهنية للمشاركين وذلك بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المطورة للتكنولوجيا.

وتقسم الفئات المستهدفة للمشاركة فى المسابقة إلى أربع فئات رئيسية: وهى طلاب المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع حتى السادس، وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بدءًا من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوى، وطلاب الجامعات بمختلف التخصصات، والخريجون بحد أقصى 35 عامًا. 

لجنة تحكيم المسابقة 

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وتنفذ المسابقة وفقًا لمراحل متتالية وهى: المرحلة التمهيدية وتتضمن إطلاق المبادرة وفتح باب التسجيل، والمرحلة الاولى وتتضمن جلسات تعريفية ثم المرحلة الثانية ويتم خلالها تقديم الأفكار  ثم إعلان المتأهلين للمرحلة التالية، ثم المرحلة الثالثة والتى يتم خلالها تحويل الأفكار إلى حلول تكنولوجية، والتحكيم  وإعلان المشاركين فى التصفيات النهائية؛ وأخيرا المرحلة الرابعة والأخيرة وتتضمن التصفيات النهائية وإعلان الفائزين.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من خبراء ومتخصصين فى مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، وتقوم اللجنة بتقييم الأفكار والمشروعات والحلول خلال مراحل المسابقة المختلفة.

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