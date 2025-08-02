السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نشتري ولا نبيع الذهب؟ رئيس الشعبة يوجه نصيحة للمواطنين ويكشف توقعاته للأسعار

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب: إن التحركات السعرية للذهب لا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما يعادل نسبة لا تزيد على 2 % من قيمة الجرام، مؤكدًا أن هذه التغيرات اليومية لا يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء من قِبل المستهلك.

 

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمواطنين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: “إذا توفرت السيولة لدى المستهلك، فمن الأفضل الشراء مباشرة دون انتظار، خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار طويل الأجل”.

توقعات أسعار الذهب وفقا للسعر العالمي

أما بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب، فأشار إلى أن السعر العالمي للأوقية قد يرتفع خلال المرحلة المقبلة إلى ما بين 3,300 و3,400 دولار، ما قد يدفع السعر المحلي لجرام عيار 21 نحو 4,550 – 4,700 جنيه.

ونبه إلى أن البيع يجب أن يكون مبنيًا فقط على الاحتياج الحقيقي للسيولة، وليس استنادًا إلى توقعات بانخفاض السعر، لتفادي الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن الأحداث الجيوسياسية عالميًا هي المتحكم حاليا في أسعار الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر اوقية الذهب رئيس شعبة الذهب توقعات اسعار الذهب

مواد متعلقة

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 2 اغسطس 2025

الذهب يواصل الصعود والأونصة تسجل 3362 دولارا

3934 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

القبض على البلوجر علياء قمرون

القبض على البلوجر مداهم

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟، عالم أزهري يحسم الجدل

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads