نشتري ولا نبيع الذهب؟ رئيس الشعبة يوجه نصيحة للمواطنين ويكشف توقعاته للأسعار

أسعار الذهب، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب: إن التحركات السعرية للذهب لا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما يعادل نسبة لا تزيد على 2 % من قيمة الجرام، مؤكدًا أن هذه التغيرات اليومية لا يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء من قِبل المستهلك.

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمواطنين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: “إذا توفرت السيولة لدى المستهلك، فمن الأفضل الشراء مباشرة دون انتظار، خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار طويل الأجل”.

توقعات أسعار الذهب وفقا للسعر العالمي

أما بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب، فأشار إلى أن السعر العالمي للأوقية قد يرتفع خلال المرحلة المقبلة إلى ما بين 3,300 و3,400 دولار، ما قد يدفع السعر المحلي لجرام عيار 21 نحو 4,550 – 4,700 جنيه.

ونبه إلى أن البيع يجب أن يكون مبنيًا فقط على الاحتياج الحقيقي للسيولة، وليس استنادًا إلى توقعات بانخفاض السعر، لتفادي الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن الأحداث الجيوسياسية عالميًا هي المتحكم حاليا في أسعار الذهب.

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