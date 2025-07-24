الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بمجمع مواقف عدلي منصور

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد موقفي ناصر والواسطى، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام وسير العمل بموقف المراكز "الواسطى وناصر" داخل مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، تزامنًا مع بدء تشغيل موقف المحافظات اعتبارًا من صباح اليوم، بعد نقله من مُحي الدين مساء أمس، ليعمل المجمع بكامل طاقته ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف، بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يتفقد موقفي ناصر والواسطى

وخلال جولته، حرص محافظ بني سويف، على فتح حوار مباشر مع المواطنين والسائقين المتواجدين بالموقع للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع وتحقيق الاستدامة في الأداء، مشددًا على ضرورة متابعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة والتعليمات المحددة لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الرقابة المستمرة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل داخل المجمع وخارجه.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن مجمع المواقف الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل داخل المحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة وتقييم الوضع أولًا بأول، وتلافي أية ملاحظات، لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة من المشروع، مع الاستماع لملاحظات المواطنين والسائقين وتطوير الخدمة بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة التعاون الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والسائقين والمواطنين بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وحركة النقل بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمجمع عدلي منصور 

رافق محافظ بني سويف،  خلال الجولة: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس أحمد حسين عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق والكباري، المهندس مصطفى شعبان مدير إدارة الكباري، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، العقيد مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق علي حسن مدير إدارة المواقف، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بمجمع المواقف الجديد

قفلت الفيسبوك وحافظت على الصلاة، أول الجمهورية بالثانوية العامة يكشف سر تفوقه (فيديو)

والد الأول على الجمهورية بالثانوية العامة: يوسف رفع راسي ودي بداية لمشواره الأكبر

وسام الأولى على الجمهورية دمج: حققت حلم الطفولة ونفسي أكون طبيبة عيون

الزغاريد تصدح في منزل وسام أول الجمهورية دمج، والأب: شرفتنا (فيديو)

الأولى على الجمهورية دمج من بني سويف: ما كنتش متوقعة.. والوزير ما كلمنيش

المياه بتيجي ساعة وتقطع عشرة.. أزمة تضرب قرى بني سويف وتثير الغضب.. أهالي البديني: بنشتريها بالجراكن.. وسكان منهرو وشاويش: المشكلة تتكرر كل صيف.. والمحافظة: حلول عاجلة قيد التنفيذ

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العمل وانتظام الخدمة بمستشفى المحافظة

إخماد حريق نشب في مخلفات وحشائش بمحيط مزلقان الشاملة ببني سويف

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بمجمع المواقف الجديد

قفلت الفيسبوك وحافظت على الصلاة، أول الجمهورية بالثانوية العامة يكشف سر تفوقه (فيديو)

والد الأول على الجمهورية بالثانوية العامة: يوسف رفع راسي ودي بداية لمشواره الأكبر

وسام الأولى على الجمهورية دمج: حققت حلم الطفولة ونفسي أكون طبيبة عيون

الزغاريد تصدح في منزل وسام أول الجمهورية دمج، والأب: شرفتنا (فيديو)

الأولى على الجمهورية دمج من بني سويف: ما كنتش متوقعة.. والوزير ما كلمنيش

المياه بتيجي ساعة وتقطع عشرة.. أزمة تضرب قرى بني سويف وتثير الغضب.. أهالي البديني: بنشتريها بالجراكن.. وسكان منهرو وشاويش: المشكلة تتكرر كل صيف.. والمحافظة: حلول عاجلة قيد التنفيذ

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العمل وانتظام الخدمة بمستشفى المحافظة

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

لاعب الأهلي ينتقل إلى زد، تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية