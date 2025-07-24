محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بمجمع مواقف عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام وسير العمل بموقف المراكز "الواسطى وناصر" داخل مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، تزامنًا مع بدء تشغيل موقف المحافظات اعتبارًا من صباح اليوم، بعد نقله من مُحي الدين مساء أمس، ليعمل المجمع بكامل طاقته ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف، بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يتفقد موقفي ناصر والواسطى

وخلال جولته، حرص محافظ بني سويف، على فتح حوار مباشر مع المواطنين والسائقين المتواجدين بالموقع للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع وتحقيق الاستدامة في الأداء، مشددًا على ضرورة متابعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة والتعليمات المحددة لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الرقابة المستمرة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل داخل المجمع وخارجه.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن مجمع المواقف الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل داخل المحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة وتقييم الوضع أولًا بأول، وتلافي أية ملاحظات، لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة من المشروع، مع الاستماع لملاحظات المواطنين والسائقين وتطوير الخدمة بشكل مستمر، مشددًا على ضرورة التعاون الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والسائقين والمواطنين بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وحركة النقل بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمجمع عدلي منصور

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس أحمد حسين عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق والكباري، المهندس مصطفى شعبان مدير إدارة الكباري، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، العقيد مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق علي حسن مدير إدارة المواقف، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.

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