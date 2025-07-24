محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بمجمع المواقف الجديد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجمع المواقف الشمالي الجديد أسفل محور عدلي منصور، لمتابعة انتظام وسير العمل بموقف المحافظات داخل المجمع، إيذانًا بالتشغيل الكامل للمشروع ودخوله الخدمة بكامل طاقته، وذلك بعد التشغيل الجزئي لموقف مركزي الواسطى وناصر في 11 يوليو الجاري، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية، بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتقديم خدمات حضارية متكاملة للمواطنين والسائقين.

محافظ بني سويف يتفقد انتظام الخدمة بموقف المحافظات

وخلال جولته، تفقد المحافظ موقف المحافظات "الموقف الكبير"، المُقام على مساحة 13 ألف متر مربع بطريق دمو – الفيوم، والذي يستوعب نحو 450 سيارة، بالإضافة إلى مجمع خدمي وإداري يضم محلات تجارية وأكشاك ومسجد ونقطة أمنية، فضلًا عن نفق للمشاة بطول 200 متر أسفل مطلع المحور لربط موقف المحافظات بموقف المراكز (خطوط بني سويف وناصر).

وناقش المحافظ آليات تنظيم حركة سيارات السرفيس ومسارات الدخول والخروج داخل المجمع، واطمأن على جاهزية كافة الترتيبات المتعلقة بسير العمل، من بينها تركيب اللافتات على باكيات خطوط السير إلى محافظات الجوار ومواقف القاهرة الكبرى، موضحًا عليها قيمة التعريفة وخط السير، كما تم وضع صناديق قمامة للحفاظ على النظافة العامة، وتجهيز الحمامات والمرافق الخدمية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب والسائقين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من أعمال الإنارة بالطرق والوصلات المحيطة بالمجمع، مع تكثيف التواجد الأمني والمروري لضبط حركة التشغيل.

محافظ بني سويف يتحدث مع المواطنين والسائقين

وحرص المحافظ خلال الجولة على التحدث مع المواطنين والسائقين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق الاستدامة في الأداء. ووجه باستمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين بخطوط السير سواء الجديدة أو الممددة إلى المجمع، والتي جرى تحديدها لتغطية أكبر عدد من المناطق وربطها بالموقف بشكل منظم، بما يسهم في سهولة حركة الركاب وتقليل زمن الانتظار، مع الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار الرقابة من قبل إدارة المواقف والمرور لضمان الانضباط الكامل داخل وخارج المجمع.

كما كلف المحافظ مسؤولي هيئة الطرق والكباري ومشروع المواقف بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية، للتحكم في فتح وغلق بوابات المجمع، وتنظيم دخول وخروج السيارات باستخدام شريحة "باركود" تُركب على سيارات الأجرة وتحتوي على بيانات تفصيلية تشمل رقم السيارة وخط السير ومعدل التردد وغيرها، لتسهيل المتابعة وضبط التشغيل.

وأوضح المحافظ أن البوابات ستتكامل مع منظومة المراقبة الإلكترونية داخل المجمع، حيث تم تجهيز غرفة كاميرات حديثة لمتابعة حركة السيارات لحظة بلحظة، وضبط أي ملاحظات ميدانية قد تؤثر على الخدمة، بإشراف طاقم مدرب للعمل على مدار الساعة، مع وجود فرق متابعة ميدانية لرصد الأداء اليومي والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين.

كما تابع المحافظ تقديم بعض المحلات التجارية داخل المجمع خدمات للمترددين، وتفقد إحدى الكافتيريات التي تقدم مأكولات شعبية ووجبات خفيفة، ما يُسهم في تلبية احتياجات الزائرين وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة، مع التأكيد على ضرورة تجنب المظاهر العشوائية التي قد تسيء للمظهر الحضاري أو تعيق الحركة داخل المجمع.

رافق المحافظ خلال الجولة: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس أحمد حسين عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق والكباري، المهندس محمد شعبان مدير إدارة الكباري، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، العقيد مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق على حسن مدير إدارة المواقف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور محمد طه من المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

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