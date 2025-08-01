تنفيذ حركة تنقلات ضباط مباحث الجيزة الأسبوع المقبل

قام اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوضع حركة تنقلات داخلية لرؤساء مباحث القطاعات وأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة، وذلك بعدما تم ترقيته من مدير مباحث الجنائية الجيزة لتولي الإدارة العامة للمباحث العامة بالجيزة في حركة تنقلات الشرطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منذ أيام.

حيث تم إعلان أسماء ضباط المباحث بمختلف قطاعات الوزارة، عقب اعتمادها من اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، والذي أيضا تم تصعيده كمساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة في حركة تنقلات الشرطة مؤخرا.

ومن المقرر أن تتم الحركة الخاصة بضباط مباحث الجيزة بداية الأسبوع المقبل.

بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة

وشملت الحركة تعيين العميد محمد عرفان لإدارة المخدرات، والعميد تامر صالح لقطاع النفس، العميد أحمد نجم قطاع أكتوبر، والعميد هيثم فاروق مدير الأموال العامة، والعميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، والعميد هاني عكاشة وكيل المخدرات.

كما شملت الحركة تعيين العميد باسم غراب الأسلحة والذخائر، والعميد عبد الحميد السبكي وكيل الأحداث، والعميد مروان مشرف وكيل قطاع المال، والعقيد حسن الصبان وكيل التموين والعقيد مجدي موسى وكيل إدارة التنفيذ.

وشملت الحركة تعيين العقيد هاني الحسيني مفتش الجيزة وبولاق، والعقيد محمد عدلي مفتش كرداسة والمناشي، والعقيد أحمد شديد للهجرة غير الشرعية، والعقيد كريم فوزي مفتش الطالبية والعمرانية، والعقيد أحمد صبحي مفتش البدرشين والعياط، والعقيد إسلام سمير مفتش الشيخ زايد، والعقيد هيثم سكر مفتش الوراق وأوسيم، والعقيد إكرام البطران مفتش حدائق أكتوبر.

وتم تعيين العقيد أحمد فكري، رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، والعقيد محمد سلطان رئيس مباحث قوات الأمن، والعقيد أمثل حرحش ضابط بإدارة الآداب، والعقيد إسلام مهداوي مفتش أول وثاني أكتوبر.

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