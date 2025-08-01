الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

محمد رمضان يعلن وفاة أحد العاملين بحفل الساحل والأمن يضبط المتهمين (صور)

حفل محمد رمضان، فيتو
حفل محمد رمضان، فيتو

وصلت سيارات الإسعاف إلى موقع حفل محمد رمضان ببورتو الساحل بعد سقوط ألعاب نارية على الجمهور.

واضطر الفنان محمد رمضان إلى إنهاء حفله في بورتو مبكرًا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطِرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.


وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتم ضبط على بعض المشاغبين والمتهمين بإشعال الشماريخ التي تسببت في وقوع مصابين وفيات.

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ألعاب نارية الفنان محمد رمضان بورتو الساحل

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