ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان إلى 6 أشخاص والتحريات تكشف السبب (صور)

ارتفع عدد المصابين في حفل محمد رمضان الذي كان مقامًا في الساحل إلى 6 أشخاص منهم عاملين بالحفل بتنظيم الحفل، وذلك في جولف بورتو مارينا، ضمن مهرجان "بورتو بيتس".

وتم إخطار أجهزة الأمن وحضرت الإسعاف لنقل المصابين، حيث نقل المصابين إلى مستشفى العلمين.

وكشفت التحريات أن السبب وراء ذلك قيام أحد الجماهير بإطلاق شماريخ تجاه الجمهور وليس في السماء مما أصاب بعضهم إصابات مباشرة نتج عنها وقوع 6 مصابين بحالة خطرة وحالة وفاة.

وأنهى محمد رمضان حفله ببورتو الساحل بعد سقوط ألعاب نارية على الجمهور وذلك في جولف بورتو مارينا، ضمن مهرجان "بورتو بيتس".

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بقرار إنهاء حفله المقام اليوم في بورتو جولف، وذلك بعد وقوع حادث مؤسف نتيجة انفجار صاروخ من الألعاب النارية المستخدمة ضمن فعاليات العرض.



واضطر الفنان محمد رمضان إلى إنهاء حفله في بورتو مبكرًا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطرة أثناء الفاير شو وقعت على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.

تألق محمد رمضان في حفله الذي أقيم مساء الخميس في جولف بورتو مارينا ضمن مهرجان" بورتو بيتس".

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