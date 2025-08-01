التحفظ على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي

حفل محمد رمضان بالساحل، تحفظت قوات الأمن على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي.



وشهد حفل محمد رمضان، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حادثًا مأساويًّا أسفر عن وفاة أحد أفراد طاقم العمل وإصابة آخرين، وذلك خلال عرض المصاحب للحفل، ما تسبب في حالة من الذعر بين الجمهور وإرباك الأجواء.



ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع حفل محمد رمضان ببورتو الساحل بعد سقوط ألعاب نارية على الجمهور.

واضطر الفنان محمد رمضان إلى إنهاء حفله في بورتو مبكرًا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطِرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وقال محمد رمضان خلال فيس بوك: "تم إلغاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير بجواري بالظبط وأثره في أذني حتى الآن بسببه توفي عامل، و2 شباب في حالة خطرة، اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبر أهلهم".

وأشار محمد رمضان إلى أن ما حدث في الحفل ليس له علاقة بالفاير وركس وأنه هو المستهدف.



وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتم ضبط على بعض المشاغبين والمتهمين بإشعال الشماريخ التي تسببت في وقوع مصابين وحالة وفاة.

وكان رمضان قد بدأ حفله بتقديم مجموعة من أشهر أغنياته مثل "ثابت" و"نمبر وان"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما فاجأ الحاضرين بمشاركة فرقة "المدفعجية" على المسرح، في ظهور مشترك بعد فترة غياب.



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