شهر الارتفاعات.. سلسلة من قفزات الأسعار في يوليو 2025.. أبرزها السجائر والشوكولاتة ومنتجات الألبان.. وقائمة بالزيادات الجديدة بمنتجات عبور لاند

ارتفاع أسعار السلع في يوليو، أوشك شهر يوليو 2025 على الانتهاء في هدوء؛ رغم أن بدايات أيامه شهدت ارتفاعات ملحوظة في عدد من السلع الهامة بالنسبة للمواطنين، أبرزها السجائر والشوكولاتة ومنتجات الألبان.

ارتفاع أسعار السجائر في يوليو 2025

وبدأت سلسلة الارتفاعات خلال شهر يوليو في أسعار السجائر، إذ أعلنت شركات السجائر تباعًا خلال الأسبوع الأول من يوليو، بينما أعلنت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار السجائر يوم 18 يوليو الجاري.

أسعار السجائر 2025

زيادة 5.25 جنيه في سعر السجائر

ورفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر من منتجاتها نحو 5.25 جنيه مقارنة بسعرها السابق في 5 نوفمبر 2024.

أسعار السجائر 2024

أسعار سجائر الشرقية للدخان بعد الزيادة

وارتفع سعر كليوباترا كينج سايز لـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

وارتفع سعر كليوباترا سوفت كوين لـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

وارتفع سعر كليوباترا بوكس بـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

وارتفع سعر بوسطن / ليمونت بـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

وارتفع سعر مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) لـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه.

وارتفع سعر مونديال سوبر (منتول - بلو بيري) لـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه.

وارتفع سعر كليوباترا بلاك ليبول لـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه.

كليوباترا سوبر بـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

ماتوسيان سوبر بـ 44 جنيها، مقابل 38.75 جنيه للمستهلك.

أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات في يوليو 2025

وفيما يخص أسعار السلع الغذائية، فشهدت عدد من الارتفاعات في يوليو 2025؛ جاءت كالآتي:

ارتفاع يصل لـ 10 جنيهات في أسعار شوكولاتة كادبوري

ووفقًا لـ «المنوفي» ارتفعت أسعار عدد من منتجات شوكولاتة كادبوري شهدت زيادات، وتراوحت الزيادات في سعر شوكولاتة كادبوري من 5 إلى 10 جنيهات، حسب وزن العبوة.

أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادات

وأضاف المنوفي أنه بدأت بعض المنافذ في تطبيق الأسعار المحدثة تدريجيًا، وجاءت الزيادات في أسعار شوكولاتة كادبوري؛ على النحو التالي:

ارتفع سعر كادبوري بابلي وزن 28 جرامًا من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا. ارتفع سعر كادبوري وزن 30 جرامًا من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا. ارتفع سعر كادبوري وزن 50 جرامًا من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا. ارتفع سعر كادبوري وزن 90 جرامًا من 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

ارتفاع أسعار منتجات ألبان دانون والمراعي

وأشار إلى أن بعض شركات الألبان الكبرى شهدت زيادات سعرية على عدد من منتجاتها خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، مضيفًا أن شركتا دانون والمراعي رفعت أسعار الزبادي والزبادو، وشملت الزيادات ما يلي:

زبادو الحجم الصغير: ارتفع من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

زبادو الحجم الكبير: ارتفع من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

زبادي 75 جرامًا: ارتفع من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

زبادي قطع فواكه 105 جرامات: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

الأسعار الجديدة لمنتجات عبور لاند بعد الزيادة

وأيضًا؛ رفعت شركة عبور لاند عدد من منتجاتها، بداية من شهر يوليو، وجاءت أسعار منتجات عبور لاند بعد الارتفاع، كالأتي:

بلغ سعر علبة عبور لاند وزن كيلو نحو 87 جنيهًا للمستهلك و930 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة

بلغ سعر علبة فيتا - أصناف وزن 500 جرام نحو 46 جنيهًا للمستهلك و483 جنيهًا للشرنك عدد 12 علبة لمحلات التجزئة.

بلغ سعر علبة عبور لاند فيتا أصناف وزن 250 جرامًا نحو 25 جنيهًا للمستهلك و543 جنيهًا للشرنك 27 علبة لمحلات التجزئة.

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