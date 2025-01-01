أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق بداية من يناير الجاري.

زيادة تصل لـ 7 جنيهات في أسعار شوكولاتة كيندر

وبمقارنة أسعار شوكولاتة كيندر بالقائمة السابقة لها، يتضح ان الشركة رفعت الأسعار بقيم تراوحت بين جنيهين و٧ جنيهات، باختلاف العبوة.

أسعار شوكولاتة كيندر جوي في الأسواق خلال يناير الجاري

أسعار شوكولاتة كيندر في الأسواق خلال يناير الجاري، بعد الزيادة للمستهلك، جاءت كالأتي:



أسعار كيندر كنتري ارتفعت إلى 25 جنيها جنيها، من 22 جنيها للمستهلك.

وارتفع سعر علبة كيندر تي 4 لسعر 48 جنيهًا للمستهلك مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر تي 8 للمستهلك 95 جنيهًا مقابل 88 جنيهًا.

وبلغ سعر كندر بينو 2 (4* 30 ) نحو 40 جنيهًا للمستهلك مقبل 37 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر علبة كيندر بينو أبيض نحو 40 جنيها للمستهلك مقابل 37 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر ماكس (8*36) للمستهلك نحو 20 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي بنت 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كندر جوي ولد 1 للمستهلك نحو 60 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا.

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