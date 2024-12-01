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اقتصاد

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق

شوكولاتة كابوري
شوكولاتة كابوري وبابلي، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق، وهي الزيادة الثانية للشوكولاتة خلال العام الجاري، إذ قررت الشركة رفع أسعار منتجاتها قبل ذلك في شهر أبريل الماضي.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا 

وأوضح «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا ارتفعت إلى 10 جنيهات للمستهلك مقارنة بـ 7 جنيهات سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة  إلى 2286 جنيهًا، والعلبة إلى 95.25 جنيه.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا 

وأضاف «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا ارتفعت إلى 20 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 15 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2280 جنيهًا، والعلبة إلى 190 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا 

وقال «المنوفي» إن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا ارتفعت إلى 50 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 45  جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 5718 جنيهًا، والعلبة إلى 476.5 جنيه.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا 

وأشار  «المنوفي» إلى أن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا ارتفعت إلى 75 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 70 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 4287 جنيهًا، والعلبة إلى 714.5 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار الشوكولاتة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي بالأسواق في إبريل الماضي

يشار إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، كشفت أن الشركة قررت رفع  أسعار شوكولاتة كادبوري في شهر إبريل الماضي.
 

تصل لـ 10 جنيهات ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري بالأسواق

ووفقًا لقائمة الشوكولاتة كادبوري السابقة، فإن أسعار شوكولاتة كادبوري ارتفعت ارتفاعات تراوحت ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات (حسب حجم العبوة) في إبريل الماضي.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري، فيتو

أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة

وعن أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة في شهر إبريل الماضي، فهي  كالتالي: 

ارتفع سعر شوكولاتة البابلي السادة والبابلي الاوريو من 30 جنيهًا  إلى 35 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق حجم وسط من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري المارفليوس من  30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق وزن 90 جرامًا من 60 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
ارتفاع سعر شوكولاتة الكادبوري البابلي وزن  87  جرامًا  من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

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