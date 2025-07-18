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اقتصاد

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

ارتفاع أسعار السجائر ، أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رسميًا عن اعتماد قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 18 يوليو 2025.

وجاء القرار بعد اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2025، المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2025، حيث تقرر تعديل أسعار البيع لجميع منتجات الشركة من السجائر، مع الحفاظ على سعر موحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا للعبوة الواحدة.

 وحصلت فـيتـو على نسخة من القرار 

أسعار سجائر الشرقية للدخان بعد الزيادة 

كليوباترا كينج سايز بـ  44 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ  44 جنيها.

كليوباترا بوكس  بـ  44  جنيها.

بوسطن / ليمونت  بـ  44  جنيها.

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر)  بـ  44  جنيها.

مونديال سوبر (منتول - بلو بيري)  بـ 44  جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول   بـ 44  جنيها.

كليوباترا سوبر بـ 44  جنيها.

ماتوسيان سوبر  بـ 44  جنيها.

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الشركة الشرقية ايسترن كومباني ارتفاع اسعار السجائر كليوباترا كينج

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