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قفلت الفيسبوك وحافظت على الصلاة، أول الجمهورية بالثانوية العامة يكشف سر تفوقه (فيديو)

يوسف ساميـ أول الجمهورية
يوسف ساميـ أول الجمهورية بالثاثنوية العامة، فيتو

"من أول السنة، قررت أقفل فيسبوك، وأبعد عن التليفون قدر الإمكان، وركِّزت على هدفي بس"، بهذه الكلمات بدأ الطالب يوسف سامي علي، أول الثانوية العامة على مستوى الجمهورية – شعبة علمي علوم، بمجموع 319 من 320 درجة، ابن قرية "أبو صير الملق" بمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف، حديثه بعد تفوقه.

 

المحافظة على الصلاة وورد القرآن اليومي

وقال "يوسف" إنه لم يترك بابًا للنجاح إلا وطرقه، فإلى جانب تنظيم الوقت والمذاكرة المنتظمة، يؤكد أن المحافظة على الصلاة وورد القرآن اليومي كان لهما تأثير كبير في التركيز والتوازن النفسي، مشيرًا إلى أن نصائح والديه ودعم أصدقائه المستمر كان عاملًا حاسمًا في رحلة التفوق.

 

وأضاف الثانوية العامة 2025: "أنا مش من الناس اللي بيتابعوا الكورة، يمكن ده خلاني مش بشغل بالي بحاجة غير المذاكرة، وكنت بسمع كلام أهلي وباخد بنصايحهم، أنصح طلاب الثانوية الجديدة إنهم يركزوا من أول يوم، لأن البداية الصح هي اللي بتحدد المصير".

المحافظة على الصلاة وورد القرآن اليومي

ومن داخل منزله البسيط، الذي تحول إلى كرنفال من التهاني والزغاريد، عبَّرت أسرته عن فخرها الشديد، والدته، التي لم تستطع حبس دموعها، قالت: "يوسف كان دايمًا مجتهد، وكنت متوقعة له حاجة كبيرة، المحافظة على الصلاة وورد القرآن اليومي".

 

أما والده، فأكد أن نجله كان منذ صغره مسؤولًا ونموذجًا للطالب الملتزم، مضيفًا: “الحمد لله، تعبنا ما راحش هدر، وده بداية لمستقبل مشرق بإذن الله، نحمد الله على هذا الفضل الكبير فتفوق يوسف كان حلم الأسرة دائمًا أن تراه في مقدمة الناجحين”.

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