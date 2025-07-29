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ثقافة وفنون

حالته حرجة، ابنة لطفي لبيب تكشف تطورات وضعه الصحي

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

تعرض الفنان لطفي لبيب من جديد لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

نقل لطفي لبيب للمستشفى 

وقالت ابنة لطفي لبيب في تصريح خاص لـ فيتو إن والدها نقل إلى المستشفي بشكل مفاجئ ودخل غرفة العناية المركزة، مشيرة إلى أنه في حالة حرجة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

أزمة صحية سابقة  

كان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد زار الفنان لطفي لبيب في منزله بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نقل على إثرها إلى المستشفى.

ورافق الفنان حمزة العيلي الأب بطرس دانيال في زيارته إلى لطفي لبيب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية.

وأعلن الأب بطرس دانيال، أن الفنان القدير لطفي لبيب كان قد تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

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