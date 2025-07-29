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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من اليمن

 

جيش الاحتلال يعترض صاروخ حوثي 

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب ومدن أخرى إثر رصد الصاروخ، وأنه تم توقف الرحلات الجوية في مطار بن جوريون.

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وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن منظومتيْ "آرو حيتس" الإسرائيلية و"ثاد" الأمريكية شاركتا في اعتراض الصاروخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه،  أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

وقال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل 


وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

 

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

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جيش الاحتلال اليمن مطار بن جوريون عبد الملك الحوثي

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