وزير جيش الاحتلال: المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بأيدينا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة.



هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين.



وتابع: أي صفقة مع الأعداء لإنقاذ أسرى أحياء أو استرجاع جثث سننفذها مع الحفاظ على الأمن، ونحتاج لبقاء قواتنا بمحيط غزة وداخلها مع إمكانية العمل أمنيا فيها كالضفة الغربية.



وأكد وزير جيش الاحتلال: يجب أن تبقى المسئولية الأمنية في غزة بأيدينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.