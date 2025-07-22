صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وبيان من جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد.

ودعا جيش الاحتلال البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.



وفي تحديث لاحق، أفاد جيش الاحتلال بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بسبب إطلاق قذيفة صاروخية من اليمن، مؤكدًا أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.



وبحسب بيان ثالث، أكد الاحتلال اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرًا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.

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