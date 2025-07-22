الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وبيان من جيش الاحتلال

إطلاق صاروخ من اليمن،
إطلاق صاروخ من اليمن، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصده لإطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم تفعيلها لاعتراض التهديد. 

ودعا جيش الاحتلال البيان المواطنين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.


وفي تحديث لاحق، أفاد جيش الاحتلال بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل بسبب إطلاق قذيفة صاروخية من اليمن، مؤكدًا أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.


وبحسب بيان ثالث، أكد الاحتلال اعتراض القوات الجوية للصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار، مشيرًا إلى أن إطلاق الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ انظمة الدفاع الجوي قيادة الجبهة الداخلية صفارات الإنذار

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 في سوهاج على موقع فيتو

نتيجة الثانوية العامة 2025 محافظة السويس على موقع فيتو

تم كشفه بالصدفة، تفاصيل ضبط مطرب شعبي شهير متلبسا بتعاطي الحشيش في الشيخ زايد

بعد خضوعه لعملية جراحية، حمادة صدقي يكشف طبيعة مرض الأسطورة حسن شحاتة (فيديو)

دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)

الحصيلة 8 أشخاص بينهم أسرة كاملة، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق "سعود – الحسينية" المروع

عودة القبة الحرارية، البحوث الزراعية يحذر من طقس الأربعاء ويثير المخاوف من ظاهرة "تنفس الظلام"

النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

استقرار سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads