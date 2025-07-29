الثلاثاء 29 يوليو 2025
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اقتصاد

البورصة المصرية على أعتاب انتعاشة في أغسطس، خبيرة توضح الأسباب

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، مع اقتراب شهر أغسطس، تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب بين المستثمرين وسط تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، وتزايد الآمال في أن يشهد السوق موجة من التعافي والنشاط خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع المالية المحلية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. 

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

 

ماجى سليم - فيتو 
ماجى سليم، فيتو 


أداء السوق في يوليو.. تحسن حذر

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ "فيتو": البورصة المصرية تنهى تعاملات شهر يوليو على أداء متوازن يميل للصعود، مدفوعة بتحسن نسبي في السيولة، وزيادة إقبال المستثمرين الأفراد، وعودة جزء من المؤسسات المالية الأجنبية إلى التداول.

وأضافت سليم قائلة: تمكن مؤشر EGX30 من التحرك في نطاق مستقر نسبيًا، وسط تراجع نسبي في حدة التذبذبات مقارنة بالأشهر السابقة.

 

مؤشرات البورصة 
مؤشرات البورصة، فيتو


الاقتصاد الكلي يدعم الأسواق

وأشارت خبيرة اسواق المال ماجى سليم إلى أن هذا التحسن يعزى في الأداء إلى عدد من العوامل الاقتصادية، على رأسها استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في حدود 50 جنيهًا مقابل الدولار، وتراجع معدلات التضخم من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 35% في العام السابق، لتقترب حاليًا من 20% وفقًا لبيانات حكومية، كما ينتظر أن تسهم السياسات المالية التوسعية وبرامج الإصلاح الهيكلي، مثل برنامج الخصخصة، في تحسين مناخ الاستثمار المحلي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

 

البورصة المصرية 
البورصة المصرية، فيتو 


 توقعات التداول في أغسطس 2025

كما توقعت ماجى سليم أن يشهد شهر أغسطس تحسنًا ملحوظًا في مستويات التداول، مدعومًا بزيادة النشاط على أسهم القطاعات الحيوية، مثل البنوك، والعقارات، والطاقة، والاتصالات، حيث تُشير التقديرات إلى أن مؤشر EGX30 قد يتحرك بين 35000 و35500 نقطة، في حال حافظت السوق على زخم السيولة وتحسن المعنويات الاستثمارية.


القطاعات الأكثر جذبًا

من بين أبرز القطاعات المتوقع لها أداء قوي في أغسطس:

-القطاع المالي والمصرفي: مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الخدمات البنكية.
-العقارات: مع استمرار التوسع العمراني ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
-الطاقة: خصوصًا شركات الغاز والكهرباء، نظرًا لتوسع التصدير وزيادة الطلب المحلي.
-الاتصالات والتكنولوجيا: بفضل التحول الرقمي ونمو خدمات الإنترنت والمعاملات غير النقدية.
 

الطروحات الحكومية المرتقبة 

ونوهت سليم إلى أنه من المتوقع أن تلعب الطروحات الحكومية المرتقبة دورا محوريا في تنشيط التداول، حيث من المنتظر أن تشهد البورصة إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات العامة، وهو ما قد يجذب اهتمام المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

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