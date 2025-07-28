ترامب: نعرف أماكن وجود رهائن بغزة لكن لا نريد شن هجوم خشية مقتلهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إننا نعرف في بعض الأحيان مكان وجود رهائن بغزة، لكن لا نريد شن هجوم خشية أن يؤدي ذلك لمقتلهم.

وقف إطلاق النار في غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك.. قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر.

وأضاف ترامب: أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن في القطاع وكثير منهم زاروا البيت الأبيض.. الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبا.. أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان

واستطرد ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه.. يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا.. سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.