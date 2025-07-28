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أخبار مصر

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

ترامب.فيتو
ترامب.فيتو

 وجه الرئيس السيسي نداءً إلى الولايات المتحدة والأشقاء في المنطقة العربية، ودول العالم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات لأهالي القطاع.
 وعقب هذا النداء أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من التصريحات قبل قليل خلال مؤتمر صحفي في إسكتلندا مع رئيس الوزراء البريطاني كالتالي:

- نريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- من الصعب التعامل مع حماس.
- نأمل أن يصل الطعام إلى المحتاجين.
- أتحدث إلى نتنياهو وسنأتي بخطط مختلفة.  
 

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الرئيس السيسي قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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