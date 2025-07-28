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خارج الحدود

سموتريتش: إدخال المساعدات لغزة خطوة استراتيجية جيدة للقضاء على حماس

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الإثنين: إن إدخال المساعدات لغزة خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حركة حماس.

وأكد سموتريتش لنواب حزبه: "سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها.. الخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا".

 

إنهاء المذبحة في غزة

أمس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز: إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء المذبحة في غزة وشعرنا جميعا بالفزع مما نراه في غزة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرها أحد.

 

ترامب: قدمنا أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد

 وقال ترامب إن على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة.

وأضاف: لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع  وأمور أخرى.

وتابع: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات.

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