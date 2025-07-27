الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نشعر بالفزع لما نراه في غزة وإدارة ترامب ملتزمة بإنهاء المذبحة

غزة
غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز: إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء المذبحة في غزة وشعرنا جميعا بالفزع مما نراه في غزة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد.

ترامب: قدمنا أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد

 وقال ترامب إن على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة.

وأضاف: لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع  وأمور أخرى.

وتابع  سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات.

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ترامب غزة الخارجية الأمريكية حماس

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