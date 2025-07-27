مبعوث ترامب للشرق الأوسط: استئناف المفاوضات النووية مع إيران قريبا

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الأحد استئناف المفاوضات النووية مع إيران قريبا.

المحادثات النووية مع إيران ستستأنف قريبًا

وبحسب شبكة فوكس نيوز، أوضح ويتكوف" أن المحادثات النووية مع إيران ستستأنف قريبًا.

اتصالات بين طهران وواشنطن عبر بعض الدول الوسيطة

ويأتي هذا بالتزامن مع حديث الخارجية الإيرانية عن اتصالات بين طهران وواشنطن عبر بعض الدول الوسيطة وبمقدمتها عُمان، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أمس السبت، أن طهران وواشنطن تتبادلان بعض الرسائل عبر الوسطاء.

وأكد روانجي وجود اتصالات بين البلدين عبر دول وسيطة، حيث قال: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة".

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