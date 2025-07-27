اليونسيف: الإنزال الجوي في غزة ليس الحل ويجب فتح المعابر لإدخال المساعدات

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن خبير في اليونيسف، أنه يمكن التغلب على سوء تغذية الأطفال بـغزة خلال شهر واحد لكن الإنزال الجوي ليس الحل.

وأوضح الخبير في اليونيسف أن الأمم المتحدة تستطيع الوصول لـ 98% من أطفال غزة إذا تم فتح معابر القطاع.

وأضاف: ننفذ إنزالات جوية حول العالم في مساحات معزولة وليس هذا هو الحال في قطاع غزة، فالإنزال الجوي في قطاع غزة ليس الحل ويجب فتح المعابر لإدخال المساعدات.

وقبل وقت سابق نشرت فضائية “إكسترا نيوز ” بثا مباشرا للحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وكان مصدر مصري قد أفاد لقناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 117 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم.

وأوضح المصدر أن عملية إدخال المساعدات تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

حكومة غزة: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه امس إن مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف المكتب الإعلامي بـ غزة: إن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة.

وتابع: نطالب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع.

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