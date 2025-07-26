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خارج الحدود

الهلال الأحمر المصري يبدأ حملة إنسانية لدعم الفلسطينيين بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر لـ قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الهلال الأحمر المصري يبدأ حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بداية من صباح الأحد ٢٧- ٧- ٢٠٢٥.

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الهلال الأحمر المصري الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة

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