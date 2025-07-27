45 عامًا على رحيل دنجوان السينما.. رشدي أباظة فقد العالمية بسبب الغرور و«الأقوياء» نهاية مشواره الفني

رشدى أباظة ، ابن الباشوات. جمع بين الوسامة والقبول لدى المشاهد، دونجوان السينما أكثر من ثلاثين عاما، ونجم الشباك الأول وفتى الشاشة الأول. قدم أدوارا متنوعة جمع فيها بين الخير والشر. لقب بمعشوق النساء حتى إن الملك فاروق كان يغار منه. من أشهر أفلامه الرجل الثاني، ورحل في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1980.

رشدي أباظة من عائلة الباشوات، العائلة الأباظية، أشهر عائلات الشرقية في الثقافة والمال والأدب والفكر والصحافة، فيها الصحفي الكبير فكري أباظة والكاتب والأديب ثروت أباظة والشاعر عزيز أباظة، وجاء رشدي أباظة توليفة من كل هؤلاء، الأم إيطالية تريزا الويجي، وأبوه لواء الشرطة سعيد هنداوي أباظة، ولد عام 1927 بمدينة المنصورة في الدقهلية بسبب كثرة تنقلات والده ضابط الشرطة. قضى فترة شبابه في شارع رأفت بحي شبرا وشهد له أبناء الحي بالجدعنة والشهامة وأخلاق ابن البلد، وكان أحد أبطال الملاكمة والمصارعة الحرة وحقق فيها نجاحات كثيرة، ونظرا لكثرة رسوبه في شهادة الثقافة، إلا أنه أتقن خمس لغات. ألحقه والده للعمل بمكتب أحد تجار الحبوب لكنه بعد عام انتقل إلى عشق رياضة البلياردو والسينما.

دور ثانوى في المليونيرة الصغيرة

اكتشفه المخرج كمال بركات في صالة بلياردو، وقدمه في أول ادواره ــ دور طيار وسيم ــ في السينما بفيلم " المليونيرة الصغيرة" عام 1948 مع فاتن حمامة وماري منيب، لكن تعثر طريقه السينمائي بعده عدة سنوات وفشلت أفلامه فاتجه إلى الوظيفة والعمل بشركة قناة السويس لكن قادته الصدفة ليلتقي أثناء عمله بالمخرج الإيطالي الفريدو سندرينى الذي عرض عليه العمل معه في فيلم " أمينة" مقابل 500 جنيه، ثم التقى بالمخرج الإيطالي فرنتشيوه واختاره لبطولة فيلم امرأة من نار مع كاميليا حيث تعلق بها ودخل في منافسة مع الملك فاروق على حبها، ورفضت أسرته الزواج منها وانتهت قصة الحب برحيل كاميليا محترقة في حادث طائرة، وكانت سببا في ابتعاده عن السينما سنوات أخرى.

الفنان رشدي أباظة في بداياته



أعاد المخرج كمال الشيخ اكتشافه من جديد في فيلم " المؤامرة " وظل بعدها يقدم أدوارا ثانوية في السينما حتى أكد نجوميته المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم "امرأة في الطريق " كأول بطولة سينمائية عام 1949، جاءت بعد ذلك شخصية عبد الحميد زاهر السيئ الخلق في فيلم في بيتنا رجل مع هنري بركات عام 1961 الذي تحول في النهاية إلى الوطنية بفضل الروح الوطنية والغيرة على بلاده.

أدوار وطنية مع تحية كاريوكا

عن طريق أفلامه اتجه الدونجوان الوسيم رشدي أباظة إلى المساهمة في الحركة الوطنية للفدائيين في منطقة القناة قبل الثورة بتهريب السلاح إلى عمه وجيه أباظة ـ أحد أعضاء الضباط الأحرار ـ الذي كان مقيما في الإسماعيلية لتدريب الفدائيين على مواجهة الإنجليز، وكان رشدي أباظة مشاركا لتحية كاريوكا التي كان زوجا لها فكانا يقومان بتهريب السلاح من القاهرة إلى الإسماعيلية بوضعه في بطن السيارة التي تقلهما إلى الإسماعيلية والسويس بحجة تصوير الأفلام وهما في الحقيقة يقومان بعمل وطني فدائي.

رشدى أباظة مع إحدى زوجاته سامية جمال



من أشهر أفلام رشدي أباظة الرجل الثاني الذي أدى فيه دور عصمت كاظم فقد وضع فيه رشدي أباظة اسمه في مصاف النجوم مع المخرج عز الدين ذو الفقار، وفي الزوجة 13 عام 1962 قدم شخصية الدونجوان قاهر النساء في إطار كوميدى مع شادية إخراج فطين عبد الوهاب، وقدم فيلم غروب وشروق عام 1970 مع سعاد حسني الذي فاز في قائمة أفضل أفلام السينما المصرية، لتضم القائمة أفلام: شيء في صدري، الاختيار، الشيطان والخريف، أين عقلى مع المخرج عاطف سالم وبطولة سعاد حسني، الطريق، وكانت آخر محطاته فيلم " وصمة عار " مع أشرف فهمي، ورحل قبل استكمال فيلم الأقوياء وقام بأداء دوره الفنان صلاح نظمي.

وكان الطريق ممهدا بعناية أمام رشدي أباظة إلى السينما العالمية، لأداء شخصية "الشريف علي" التي قدمها الممثل المصري عمر الشريف في فيلم لورانس العرب، إلا أن المخرج طلب منه إجراء اختبار كاميرا أولا له فرفض غرورا منه؛ إذ كيف يختبر رشدي أباظة وهو نجم في بلده، فذهب الدور إلى عمر الشريف الذي وصل إلى العالمية التي فقدها رشدي أباظة.

عمل دوبلير في وادي الملوك

عاد رشدي أباظة وتلقى رشدي عرضا من النجم الإنجليزي جاك هوكنز للعمل في فيلم تدور أحداثه حول ملحمة بناء الأهرامات، فشارك فيه على مضض "بديلًا" لبطل الفيلم هوكنز، ثم خاض عددا من التجارب الأجنبية، منها فيلم بعنوان "وادي الملوك " إخراج روبرت بيروش عام 1954، عمل فيه دوبلير للممثل العالمي روبرت تايلور.

صورة زفاف رشدي أباظة وصباح



تعددت زيجات الفنان رشدي أباظة وجميعها من الوسط الفنى إلا زوجته الأخيرة، فقد كان حبه الأول لكاميليا التي ماتت في حادث طائرة، لكنه تقابل وهو ممثل صغير مع الراقصة تحية كاريوكا ذات الشهرة التي كانت تكبره بسنوات ليقع الحب والزواج ثلاث سنوات ثم الانفصال بسبب الغيرة، ثم كان الزواج الثاني من بربارا الإنجليزية وأم ابنته الوحيدة قسمت، وبعد أكثر من عشر سنوات تزوج من الراقصة سامية جمال أثناء تصوير فيلم الرجل الثاني واستمر زواجهما 18 عاما، تزوج خلالها من المطربة اللبنانية صباح لمدة أيام أثناء تصويره معها فيلم "إيدك عن مراتي" عاد بعدها إلى سامية جمال، وفي النهاية تزوج رشدي أباظة من نبيلة أباظة ابنة عمه التي رحلت بسبب مرض السرطان ليعود إلى سامية جمال ثانية حتى الرحيل في يوليو 1980..



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