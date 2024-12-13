كاميليا، رحلة أيقونة الجمال من عشق الملك فاروق ورشدي أباظة إلى الوقوع في فخ الموساد

الممثلة كاميليا، جميلة جميلات السينما، لقبت بفراشة السينما الجميلة، وبقمر 14، صاحبة أنوثة طاغية، نجحت في تقديم أدوار المرأة الأرستقراطية، وتعجلت الثراء والشهرة فكانت أشهر نجمات القرن الماضي، وأكثرهن شهرة، عشقها رجال كثيرون منهم يوسف وهبي والملك السابق فاروق والفنان رشدي أباظة، ورحلت في حادث طائرة عام 1950.

ولدت الفتاة اليهودية الجميلة ليليان ليفي كوهين الشهيرة بـ كاميليا في مثل هذا اليوم 13 ديسمبرعام 1919 من أم مصرية وأب غير شرعي أوروبي وتزوجت الأم بعده ثريًّا يهوديًّا يعمل في صناعة الحرير ونسبت ابنتها إليه، وقد أكد الكاتب مصطفى أمين أنها يهودية الأصل.

اختار يوسف وهبي اسم كاميليا

تعرف الملك السابق فاروق كاميليا في كازينو حليمة بالاس وأعجب بها وأصبحت بعدها عشيقة الملك حتى إنه أوصى الفنان يوسف وهبي برعايتها سينمائيًّا الذي دفع له قيمة شرط الجزاء الذي وقعه مكتشفها فنيًّا المخرج أحمد سالم معها قيمة شرط الجزاء وقدرها ثلاثة آلاف جنيه، وخلصها من احتكاره، واختار يوسف وهبي لها اسم كاميليا ليقدمها في فيلم "القناع الأحمر" عام 1947 مع فاتن حمامة وبشارة واكيم.

كاميليا ووداد حمدى في فيلم المليونير

استغل المخرجين جمال كاميليا في أفلامهم فقدمت للسينما عشرين فيلمًا خلال مشوار فني أربع سنوات بدأتها بفيلم "الكل يغني" ثم أفلام: فتنة، الروح، روح هائمة، الستات كدة، شارع البهلوان، صاحبة الملاليم، نص الليل، ولدى، القاتلة، امرأة من نار، بابا عريس، المليونيرة الفقيرة، آخر كدبة، قمر 14، المليونير، العقل زينة، كما قدمت فيلمًا من إنتاج أمريكى بعنوان " الطريق إلى القاهرة" مع الفنان العالمي البريطاني إيريك بورتمان، ومسرحية واحدة هي "خطف مراتي".

المليونيرة الصغيرة بداية علاقة مع الدونجوان

عشق الملك السابق فاروق الممثلة كاميليا لشدة جمالها وانبهر بهذا الجمال بعد طلاقه الملكة فريدة، حيث رآها أكثر من مرة في الأوبرج، قدمها له أنطون بوللي مدير الشؤون الخاصة الملكية وتم اللقاء في كازينو "حليمة بالاس" وكانت كاميليا تتواجد حيث يوجد الملك وعرف عنها عشيقة الملك وأصبحت كظله حتى التقت الفنان رشدي أباظة في عز شهرته في حفل بالأوبرج وكان الملك موجودًا، وقد انبهرت به حيث قدمت معه فيلم المليونيرة الصغيرة.

الممثلة كاميليا



أحبتْ كاميليا وارتبطت برشدي أباظة الذي كان دونجوان السينما في ذلك الوقت، ومن أجل حبها قررت إنهاء علاقتها مع الملك خاصة عندما قرر الزواج بناريمان، وعرض عليها رشدي أباظة الزواج، وكان يقول عنها: كانت كاميليا كالحصان الجامح الذي لا يستطيع أحد أن يوقفه ولا الملك فاروق نفسه، لقد كانت تحب الحرية وتفعل ما يحلو لها وتتحدى من تشاء وإذا حبت فهي تحب بعنف وهى فى نفس الوقت إنسانة صريحة وعنيدة.

رشدى أباظة يتحدى الملك

دخل رشدي أباظة في تحدٍّ مع الملك فاروق ورافق كاميليا في كل تحركاتها، حتى إن الملك أرسل من يهدد رشدي أباظة بالقتل إذا لم يبتعد عن كاميليا، ورد رشدي أباظة على التهديد بقوله "يعمل اللي يقدر عليه" وكانت النهاية موت كاميليا محترقة في الطائرة التي كانت تقلها إلى سويسرا بعد أن حددت ميعاد الزفاف مع رشدي أباظة وسافرت لعلاج بعض المتاعب في الأنف، لكن احترقت كاميليا، وأصيب رشدي أباظة بانهيار شديد.

الممثلة الجميلة كاميليا

رحلت الممثلة كاميليا وعمرها لم يتجاوز الواحد والثلاثين عامًا، محترقة في أول حادث في تاريخ الطيران المدني المصري حيث سقطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية دى دبليو وهي في طريقها إلى روما وهي ما زالت في الأجواء المصرية بالقرب من قرية دست بمحافظة البحيرة، ولقي كل ركاب الطائرة مصرعهم البالغ عددهم 55 راكبًا بينهم ستة من المصريين والجثة الوحيدة التي تمكنت أجهزة البحث من معرفتها هي جثة الممثلة كاميليا، كان حادث حريق طائرة كاميليا أول حادث يقوم الصحفى محمد حسنين هيكل بتحقيقه في قسم الحوادث بمجلة آخر ساعة فكتب مانشيت الحادث يقول فيه “ نار احترقت في نار".

لم تظهر حقيقة موتها حتى الآن

اتهمت الممثلة كاميليا بأنها عميلة يهودية، وأثيرت شائعات حول ارتباط اسمها بالموساد الإسرائيلي، وأنها كانت تسرب لإسرائيل أخبار الملك والسراي خاصة في فترة حرب فلسطين، حتى اتهمت اسرائيل بتدبير حادث مقتلها، وقيل ايضا ان الملك فاروق كان وراء الحادث غيرة من حبها لرشدى أباظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.