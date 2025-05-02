سهر الصايغ: كان نفسي أمثل أمام رشدي أباظة وفتى أحلامي حد زي كاظم الساهر (فيديو)

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "منذ كنت صغيرة كنت بحب رشدي أباظة وكاظم الساهر، وقعدت فترة أتابع حفلات كاظم في التليفزيون وكان نفسي أرمي عليه دباديب".

أكثر أغنية تحبها سهر الصايغ لـ كاظم الساهر

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أكتر أغنية كنت بحبها لكاظم الساهر هي مدرسة الحب".

أمنية سهر الصايغ

وأضافت: "لو كنت فصل من فصول السنة لاخترت الربيع، ولو كنت في أيام الستينيات كان هيبقى نفسي أمثل أمام رشدي أباظة ولو ألمحه بس".

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