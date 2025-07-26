والد دارين الخامسة على الثانوية الأزهرية: "ماخدتش دروس خصوصية واعتمدت على المنصات فقط"

عبرت الطالبة دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود الخامس على الجمهورية في الثانوية الأزهرية عن فرحتها وسعادتها الكبيرة بتفوقها، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن تكون من ضمن الأوائل.

وقالت دارين: "كنت جالسة أنتظر النتيجة، وبكيت من الفرحة عندما وجدت أنني من الأوائل، وشكرت الله، فكنت أشعر بحدس قوي أنني سأكون من الأوائل، والحمد لله، تحقق ذلك".

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية

مكالمة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر

وتابعت: “عندما ألتقي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سأشكره على جهوده الكبيرة في الحفاظ على استقرار التعليم في الأزهر”.

وعن دراستها في الأزهر، أوضحت إن عائلتها كلها تدرس في الأزهر، ولا يوجد بينهم من يدرس في التعليم العام، وهي تحب الأزهر كثيرًا.

أوضحت أنها لم تحدد عدد ساعات معين للمذاكرة، لأن لديها العديد من المواد الكبيرة، فكانت تحاول التوازن بين جميع المواد لتخصص وقت متساوٍ لكل منها وفي نفس الوقت، كانت تأخذ فترات راحة من المذاكرة، حيث كانت تنظم يومها، فأحيانًا تستيقظ بعد الظهر، وأحيانًا أخرى كانت تسهر حتى الفجر للدراسة، وهذا كان يتغير من يوم لآخر.

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية



وعن طموحاتها وخططها للفترة المقبلة، قالت: "أحتاج إلى بعض الوقت لأفكر في مستقبلي وأرتب أفكاري، لكنني أحلم بالالتحاق بكلية التربية قسم رياض الأطفال أو كلية اللغات والترجمة، لأن مجالاتها واسعة وأنا أحب دراسة اللغات، وأيضا سيمكنني هذا من العمل في مجالات متعددة.

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية

وتابعت قائلة: "أتمنى أن يوفقني الله في دراستي في الجامعة لأصبح معيدة فيها".

وأضافت أن مصدر الدعم بالنسبة لها في المنزل كان والدها، الذي كان يشجعها على أخذ فترات راحة من الدراسة، كان يحاول أن يخفف عنها، ليس فقط خلال فترة الثانوية، بل طوال مشوارها الدراسي، خاصة أنها كانت دائمًا من الأوائل

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية

واشارت إلى أن كان لديها شغف كبير للدراسة، ووالدها كان يلاحظ ذلك ويعرف مدى جهدها.

ولفتت إلى أنها كانت تعتمد على شروحات اليوتيوب وعلى معلميها في المعهد، ولكن الشيء الوحيد الذي أضافته هو دراسة التاريخ، ولم تكن تعتمد على أي شيء آخر. وكان المعلمون في المعهد يؤدون واجبهم بشكل جيد ويقدمون امتحانات شاملة كثيرة.

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية



أكدت أن الدراسة في الأزهر أو في المعهد أفضل بكثير من الدراسة في المدارس العامة، ففي المعهد، يتواجد المدرسون باستمرار حتى قبل الامتحانات بأيام، وهذا شيء جيد جدًا لأنه يساعد على عدم إضاعة الوقت، حيث أن الدروس الخصوصية تستهلك الكثير من الوقت.

الثانوية الأزهرية

وقالت دارين: فكرة الربط بين المعهد والدراسة فيه والمذاكرة من خلال يوتيوب كانت ممتازة، خاصة وأن يوتيوب يحتوي على كل شيء ومن الأمور التي تميز الأزهر أنني أدرس مواد مشتركة بيني وبين الثانوية العامة، لكن الشيء المختلف هو أننا ندرس مواد شرعية، وهذه المواد أعتبرها جيدة جدًا، لأنها ستضاف إلى ميزان حسناتي، لقد اعتدت عليها منذ المرحلة الإعدادية، لذا لم أواجه فيها أي صعوبة.

دارين الخامسة علي الجمهورية في الثانوية الأزهرية



وعلى جانب آخر، قال والد دارين إنه كان يتوقع أن تكون ابنتها الأولى وليس الخامسة، لأنها كانت تبذل مجهودًا كبيرًا وتعمل بجد في المذاكرة والدراسة.

وبخصوص الضغط المادي، أشار والد دارين إلى أن ابنته كانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولم يكن هناك أي ضغط أو استنزاف مادي عليها.

وتابع: كل نجاح أو تفوق أو فشل يعود إلى أسرة الطالب، لأنهم هم من يضغطون على الطالب ويصورون له أن الثانوية العامة هي نهاية العالم، وبالتالي يفهم الطالب أنه إذا لم يحصل على مجموع جيد، فإن الحياة قد انتهت، لكن الحقيقة هي أن هذه هي بداية حياة جديدة، حياة جامعية، حتى لو دخل الطالب أي كلية لا تتوافق مع رغباته، فإنه يبدأ حياة جديدة في الجامعة، وإذا بذل مجهودًا فيها، سينجح ويتفوق.

وأضاف أن دارين لم تكن تؤثر عليه ولم تكن تمثل عبئًا ماديًا، لأنها كانت تعرف واجباتها جيدًا، ولم تكن تأخذ أي دروس خصوصية على الإطلاق.

وتابع قائلا: كانت تعتمد فقط على بعض المنصات للحصول على دروس في بعض المواد، ولم تكن تستخدم المنصات في كل شيء، بل كانت تستعين بها في بعض الأمور البسيطة، وهذا لأن المعهد لم يؤثر سلبًا عليها، بل بالعكس، بذلوا مجهودًا كبيرًا معها ومع زميلاتها، لأنهم كانوا يهيئون الطالب ليكون واثقًا من نفسه ويعتمد على نفسه، حيث كان المعهد والمدرسون يقدمون لهم كل شيء ويهيئونهم لأي امتحان أو أي تحدٍ.

وعلى جانب آخر، تحدثت دارين عن المواهب التي تمتلكها، وقالت إنها تحب العمل بالورق وصنع أشكال مختلفة، كما أنها تحب الأعمال اليدوية مثل الكروشيه، وتحب أيضًا صنع الحلويات والطبخ.

أوائل الثانوية الأزهرية 2025



وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

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