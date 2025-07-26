حبيبة الثانية أدبي بالثانوية الأزهرية: دعوات والدي سر التوفيق

عبرت الطالبة حبيبة حسين محمد عيد حسن، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي ضمن أوائل الثانوية الأزهرية 2025، عن سعادتها الكبيرة بتفوقها، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن تكون من ضمن الأوائل.

وقالت حبيبة:"عرفت النتيجة من صديقاتي، هما اللي بلغوني، وبعدها بدأت أتلقى اتصالات كثيرة من ناس بيباركولي، أنا كنت متابعة من البداية ومستنية إعلان الأوائل، وكنت حاسة ومتوقعة أني أكون من بينهم، والحمد لله حصل اللي كنت بحلم بيه."

وأضافت:"أنا كنت واثقة إن ربنا هيكرمني لأني من أول السنة حطيت هدف إني أكون من الأوائل، وكنت بدعي دايمًا أحقق ده، خصوصًا إن بابا وماما كان نفسهم يشوفوني في المكان ده، وكانوا أكتر ناس بيدعموني، كمان واحدة من صحباتي كانت دايمًا بتشجعني وتدعمني."

وعن عدم تهنئة شيخ الأزهر للأوائل هذا العام تضامنًا مع أهالي غزة، قالت حبيبة: "كنت أتمنى طبعًا إن شيخ الأزهر يكلمني، وكنت هبقى فخورة أتكلم معاه، لكن تضامنه مع أهل غزة شيء مشرف، وأنا ما عنديش أي مشكلة في قراره، ولو كان كلمني كنت هاشكره من قلبي."

وفيما يخص أصعب المواد التي واجهتها خلال العام الدراسي، قالت:"أكتر مادة كنت خايفة منها كانت التاريخ. جربت كذا مدرس وطريقة شرح مختلفة، لأنها مادة ضخمة ومحتواها كبير، لكن في النهاية استقريت على مدرس واحد، وكان بيعمل لنا مراجعات مستمرة سواء بالحضور أو من خلال يوتيوب."

وعن نظامها في المذاكرة أوضحت:"كنت منظمة وقتي كويس، وبذاكر بشكل يومي ومنتظم، وما كنتش معتمدة اعتماد كلي على الدروس، طبعًا المدرسين كان لهم فضل كبير، لكن أنا كنت بذاكر لنفسي كتير، وكنت بحرص أخلص كل حاجة أول بأول."

واختتمت حبيبة حديثها قائلة: "فترة الامتحانات كانت مليانة توتر، وكل ما الامتحانات تقرّب كنت بتوتر أكتر، لكن دلوقتي نسيت كل ده بفرحة النتيجة، نفسي أدخل كلية اللغات والترجمة، قسم اللغة الألمانية تحديدًا، لأني شايفة إن ليها مستقبل كبير، وبحب أوي أدرسها."

أوائل الثانوية الأزهرية 2025

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اناب، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب

منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص

583 درجة – 98.8%

المركز الثاني

حبيبة حسين محمد عيد حسن

منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد

582 درجة – 98.6%

المركز الثالث

حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان

منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا

580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر

فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة

منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية

580 درجة – 98.3%

المركز الخامس

دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود

منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص

578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر

فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى

منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي

578 درجة – 98%

المركز السابع

آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ

منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر

577 درجة – 97.8%

المركز الثامن

مالك شريف حسن محمود رضوان

منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم

576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر

نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد

منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي

576 درجة – 97.6%

المركز العاشر

الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد

منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي

575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر

هدى محمد محمود خلف

منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي

575 درجة – 97.5%

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