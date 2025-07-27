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اقتصاد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

اسعار الهواتف المحمول
اسعار الهواتف المحمول اليوم، فيتو

يبحث الكثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار متوسطة وأقل من  10000 جنيه داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالى أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلية والمحلات والتى تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

 

قائمة أسعار الهواتف أقل من 10 آلاف جنيه 

هاتف سامسونج A06  بسعر 4750 جنيها.

  هاتف REDMI A 5   بسعر 4250 جنيها 

هاتف REDMI NOTE 14  بسعر 9500 جنيه 

هاتف جلاكسى A16   بسعر 8050 جنيها

هاتف جلاكسى A05S بسعر 6650 جنيها

 

أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة رفضها قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالتليفون المحمول بأثر رجعي، وأن يكون التطبيق على الهواتف بعد صدور القرار.

استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية

قال المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من بداية عام 2025؛ تم إقرار استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على دخول المحمول داخل مصر.

 إعلان تطبيق الضريبة الجمركية على المحمول من أول يناير

وأضاف: أنه أعلن تطبيق الضريبة الجمركية يبدأ من أول يناير ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، والتنبيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA أنه يجب قبل شراء أي موبايل من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI  علي تطبيق Telephony للاستعلام عما إذا كان يستحق ضريبة «غير مسجل»  أو لا يستحق ضريبة «مسجل».

 

آثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة بأثر رجعي

وعن تبعات وآثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة على المحمول بأثر رجعي، قال: « تخيل أن يشتري المواطن محمول من أي منصة بيع أجهزة مستعملة، وأدخلت البيانات على تطبيق «تليفوني» فتأكد من أنه مسجل ولا يستحق ضريبة، فيشتريه المواطن، ثم يفاجأ بوقف الخدمة على الموبيل، لأنه مع تطبيق الضريبة بأثر رجعي أصبح يستحق عليه ضريبة».

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