القومي لتنظيم الاتصالات يتيح وسائل دفع جديدة بتطبيق "تليفوني"

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إضافة وسائل دفع جديدة من خلال تطبيق "تليفوني"، وذلك بهدف تيسير عملية تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول (IMEI) وتحسين تجربة المستخدم، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقمية الجديدة ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

حوكمة استخدام الهاتف المحمول

ويأتى ذلك في إطار خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حوكمة استخدام الهاتف المحمول في مصر، حيث تشمل وسائل الدفع المتاحة حاليًا الكروت البنكية لجميع البنوك، إلى جانب إمكانية الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك وهي البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

كما تمت إضافة إمكانية الدفع عبر شبكة خدماتي، وهي شبكة تحصيل تمتلك ماكينات دفع إلكتروني لدى عدد كبير من المنافذ والتجار المنتشرين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وكارت "ميزة" كوسيلة دفع مرنة وآمنة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار تفعيل الكروت البنكية كوسيلة أساسية ضمن هذه المنظومة، مع التوسع في إتاحة وسائل دفع متنوعة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.

ولتسجيل الجهاز وسداد الرسوم من خلال تطبيق "تليفوني"، يقوم المستخدم بفتح التطبيق واختيار خدمة "سداد رسوم جهاز"، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز المطلوب تسجيله، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

ويمكن للمستخدم الدفع الفوري من خلال بطاقة بنكية، محفظة إلكترونية أو كارت "ميزة"، أو اختيار "الدفع لاحقًا" للحصول على كود دفع واستخدامه في السداد من خلال فروع البنوك أو المنافذ المعتمدة لشبكة "خدماتي".

تقديم خدمات رقمية متطورة



ويأتي هذا التحديث في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متطورة تدعم الاستخدام الآمن والعادل لأجهزة الهاتف المحمول داخل السوق المصرية.

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