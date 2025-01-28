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اقتصاد

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

القومي للاتصالات
القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الانترنت سريعا، فيتو

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن الهدف من قرار فرض ضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر بنفس جودة العالمي وبسعر أرخص من الخارج.

 

ضريبة الهواتف المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الرسوم الجمركية أو الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة قديمة ولكن تم تفعيلها بدءًا من 1 يناير الجاري".

أسباب نفاد باقات الإنترنت بشكل سريع

وبشأن نفاد باقات الإنترنت بشكل سريع، علق:"في 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت الأرضي 5 ميجا واليوم تصل إلي 70 ميجا بعد خطة الفايبر، وبالتالي هذا رفع جودة الصورة والفيديو، وفي الماضي كانت أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر هي فقط المتصلة بالإنترنت أما حاليا نجد الثلاجة والتليفزيون والبلاي ستيشن بالإنترنت، وبالتالي مع زيادة عدد الأجهزة وجودة الصور والفيديوهات وسرعة الانترنت أدى الي زيادة الاستهلاك بشكل أكبر من السابق".

ولفت إلي أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة بحوالي 74% سنويا.



 

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