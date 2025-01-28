القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن الهدف من قرار فرض ضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر بنفس جودة العالمي وبسعر أرخص من الخارج.

ضريبة الهواتف المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الرسوم الجمركية أو الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة قديمة ولكن تم تفعيلها بدءًا من 1 يناير الجاري".

أسباب نفاد باقات الإنترنت بشكل سريع

وبشأن نفاد باقات الإنترنت بشكل سريع، علق:"في 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت الأرضي 5 ميجا واليوم تصل إلي 70 ميجا بعد خطة الفايبر، وبالتالي هذا رفع جودة الصورة والفيديو، وفي الماضي كانت أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر هي فقط المتصلة بالإنترنت أما حاليا نجد الثلاجة والتليفزيون والبلاي ستيشن بالإنترنت، وبالتالي مع زيادة عدد الأجهزة وجودة الصور والفيديوهات وسرعة الانترنت أدى الي زيادة الاستهلاك بشكل أكبر من السابق".

ولفت إلي أن هناك زيادة في استهلاك الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة بحوالي 74% سنويا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.