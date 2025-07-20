أسعار هواتف المحمول الأقل من 5 آلاف جنيه في السوق المصرية

يبحث الكثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار فى حدود 5000 جنيه أو أقل داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالي أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلية والمحلات والتى تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

هاتف samsung galaxy a06 بسعر 4525 جنيها

هاتف redmi a 5 بسعر 4625 جنيها

هاتف awesome a 70 بسعر 3800 جنيه

هاتف infinix smart 9 بسعر 4350 جنيها

واردات مصر من الهاتف المحمول



انخفضت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال 2023.



وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنحو 782 ألف دولار خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 0.1% من إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة البالغة 3.964 مليار دولار.

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