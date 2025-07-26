السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

الدفاع المدني بغزة: نعاني عجزا كاملا عن الاستجابة بسبب منع إدخال قطع الغيار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، أن طواقمه لن تتمكن من الوصول إلى أماكن الأحداث والتعامل مع أي نداءات استغاثة حتى نهاية الشهر الجاري، نتيجة النقص الحاد في المعدات وتعطّل المركبات.

وأوضح في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح آليات ومركبات الدفاع المدني، ما أدى إلى توقف معظمها عن العمل.

وأكد الدفاع المدني أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة المدنيين، مطالبًا بتدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال من أجل السماح بدخول الوقود وقطع الغيار الحيوية لاستئناف عمل الطواقم الميدانية.

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الدفاع المدني غزة تعط ل المركبات قطاع غزة

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