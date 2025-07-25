الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم مع قسد

علم سوريا، فيتو
علم سوريا، فيتو

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المبرم في 10 مارس الماضي.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي الجمعة لقناة "الإخبارية السورية" حيث ذكر أن "قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور" (شرق).


وأشار إدلبي إلى أن الولايات المتحدة في تفاهم تام مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة.

 

وأفاد بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار "المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل".


وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة وفرنسا "تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا".

وأردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين "يُظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون".

وأعلن مسؤول في الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس يأتي استكمالا لمفاوضات الاندماج.

 

اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس يأتي استكمالا للمفاوضات 

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، أفاد المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، أن هناك إيمانا من الولايات المتحدة وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا.

وتابع المسؤول في الخارجية السورية، موقف باريس يؤكد الاستعداد للضغط على قوات سوريا الديمقراطية للوصول للحل. 

اتفاق 10  مارس لا يحتاج شهورا للتنفيذ بل يحتاج إلى رغبة حقيقية

وأضاف، اتفاق 10  مارس لا يحتاج شهورا للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية لذلك، مشيرًا إلى أن مشكلة المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية حاليا هي غياب رؤية موحدة لدى قيادتها.

وكانت قد أعلنت السلطات السورية، فجر اليوم الجمعة، إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات العشائر البدوية التي كان أفرادها محتجزون في السويداء، إلى مراكز إيواء مؤقتة في محافظة درعا.

واستقبلت درعا 248 فردًا من عشائر البدو غالبيتهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين في السويداء، وذلك ضمن القافلة الرابعة التي انطلقت من قرية ريما اللحف إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب وكالة "سانا".
 

وانطلقت القافلة، وهي الرابعة، من قرية "ريما اللحف" بريف السويداء إلى مراكز إيواء مؤقتة في "داعل" و"النعيمة" و"اليادودة" و"المزيريب"، بريف درعا.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الدفعة الرابعة التي ضمّت عائلات من البدو كانوا محتجزين في مدينة السويداء، خرجت بمتابعة من قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التهدئة وضمان سلامة المدنيين.

 

وأشارت "سانا" إلى أنه تم تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، مع الدعم النفسي اللازم والإسعافات الأولية للمحتاجين، ريثما يتم تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى منازلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدلب الإخبارية السورية الحكومة السورية الخارجية السورية العاصمة الفرنسية باريس الولايات المتحدة

مواد متعلقة

السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا

بيان مشترك لأعضاء بالكونجرس الأمريكي: الجوع في غزة كارثي بسبب الحصار الذي فرضه نتنياهو

آلاف المحتجين يتجمعون أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن رفضا للمجاعة في غزة

الأكثر قراءة

نحن والخليج والفلوس!

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

المشاهدات والأرباح السبب، الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل مترو الأنفاق

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران، فحص منزل أسرة الأطفال الستة المتوفين ووالدهم بالمنيا

خارجية الاحتلال: فرنسا تكافئ الإرهاب مجددًا بالإفراج عن جورج عبدالله

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم الشرع في استخدام الزكاة للقروض الحسنة؟ الإفتاء توضح

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads