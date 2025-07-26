نقل 300 مدني و28 مصابا وقتيلا من السويداء إلى دمشق

كشف الدفاع المدني السوري عن نقل القافلة الخامسة من المدنيين الراغبين في الخروج من محافظة السويداء، عبر معبر بصرى الشام مساء أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء، اليوم السبت، عن مدير الدفاع المدني في محافظة درعا شادي الحسن أن القافلة ضمت نحو 300 شخص، و20 مصابًا، و8 جثث للضحايا، إلى دمشق.

وأشار إلى أن هذه الاستجابة تأتي في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني، لضمان سلامة المدنيين، وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية للمصابين.

وشهدت السويداء، في جنوب سوريا، قتالًا بين الفصائل الدرزية والبدو السُنة وسط تقارير عن فظائع ضد المدنيين.

وأودت أعمال العنف، التي استمرت أكثر من أسبوع في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، بمئات المدنيين.

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