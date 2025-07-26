السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

صواريخ حماس، فيتو
صواريخ حماس، فيتو

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيانها الصادر اليوم السبت، إن صفارات الإنذار دوت في كيسوفيم بغلاف قطاع غزة.

جيش الاحتلال يرصد صاروخ أطلق من غزة

ومن جانبه أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة، وقال إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

وبالأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات الإنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

وأول أمس  الخميس، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل 

وأضاف عبدالملك الحوثي: “نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه”.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصاروخ ربما سقط في الطريق ولم تطلق أي صافرات إنذار. 

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غزة جيش الاحتلال اليمن

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