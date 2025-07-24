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رياضة

مستشفيات هيئة الشرطة الراعي الطبي الرسمي لبطولة العالم للناشئين للإسكواش

الفريق الطبي لمستشفيات
الفريق الطبي لمستشفيات هيئة الشرطة، فيتو

ترعى مستشفيات هيئة الشرطة، بطولة العالم للناشئين والناشئات لـ الإسكواش، والمقامة في مصر حاليا بملاعب نادى بلاكبول طبيا.

وقام المشرف العام لمنظومة الطب الرياضي بمستشفيات هيئة الشرطة، لواء دكتور صلاح عاشور، بتوجيه تعليمات وتوجيهات مساعد أول الوزير لقطاع الخدمات الطبية لواء دكتور سعيد النجار بالمشاركة الطبية الفعالة لجميع الفعاليات الرياضية العالمية المقامة على أرض مصر.

الجدول الرسمي لمنافسات الاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 عن  الجدول الرسمي لمنافسات لعبة الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية في النسخة المقبلة.

نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات

عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة

المكان: مركز الاسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)

مدة المنافسات: 10 أيام

تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028

تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028

أوقات اللعب اليومية:

15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15

21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15

23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3

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مستشفيات هيئة الشرطة الاسكواش نادي بلاكبول بلاكبول لواء دكتور صلاح عاشور لواء دكتور سعيد النجار

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