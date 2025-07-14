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لأول مرة، الكشف عن جدول منافسات لعبة الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس

لعبة الإسكواش، فيتو
لعبة الإسكواش، فيتو

أولمبياد لوس أنجلوس، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 عن  الجدول الرسمي لمنافسات لعبة الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية في النسخة المقبلة.

جدول منافسات الإسكواس في أولمبياد لوس أنجلوس

نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات

عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة

المكان: مركز الاسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)

مدة المنافسات: 10 أيام

تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028

تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028

أوقات اللعب اليومية:

15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15

21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15

23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3

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