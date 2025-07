عمرو دياب يحصد 18 مليون مشاهدة لأغنية "خطفوني" على يوتيوب (فيديو)

واصل النجم عمرو دياب تحقيق أرقام قوية من خلال أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" منذ طرحه 3 يوليو الجاري.

أغنية خطفوني

وحققت أغنية “خطفوني” ديو عمرو دياب مع ابنته "جنا" 18 مليون مشاهدة، لتتواجد ضمن قائمة تريند الموسيقى بالموقع.

أغنية “خطفوني” من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي.

كلمات أغنية خطفوني

وتقول كلمات أغنية “خطفوني”:

خطفوني عينيه خطفوني

I’m like a movie, his eyes will never leave me

I need attention, but you’re too precious

Oh, I should leave you, but I find it hard to go

خطفوني عينيه خطفوني

You’re so annoying, you know just how to talk to me

I need attention, but you’re too precious

I know I should leave you, but I find it hard to go

انت حبيبي حبيبي حبيبي

كل ما فيك يا حبيبي حبيبي

أغلى الناس عندي ف ترتيبي

والباقي يجي بعدين

انت حبيبي حبيبي حبيبي أنا

قبل لُقانا ما يجي ب كام سنة

ياللي عيونك دول خدوني وخطفوني وراموني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.