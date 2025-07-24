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ثقافة وفنون

عمرو دياب يحصد 18 مليون مشاهدة لأغنية "خطفوني" على يوتيوب (فيديو)

أغنية خطفوني، فيتو
أغنية خطفوني، فيتو

واصل النجم عمرو دياب تحقيق أرقام قوية من خلال أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" منذ طرحه 3 يوليو الجاري. 

أغنية خطفوني 

وحققت أغنية “خطفوني” ديو عمرو دياب مع ابنته "جنا" 18 مليون مشاهدة، لتتواجد ضمن قائمة تريند الموسيقى بالموقع. 

أغنية “خطفوني” من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي. 

كلمات أغنية خطفوني 

وتقول كلمات أغنية “خطفوني”: 

خطفوني عينيه خطفوني
I’m like a movie, his eyes will never leave me
I need attention, but you’re too precious
Oh, I should leave you, but I find it hard to go

خطفوني عينيه خطفوني
You’re so annoying, you know just how to talk to me
I need attention, but you’re too precious
I know I should leave you, but I find it hard to go

انت حبيبي حبيبي حبيبي
كل ما فيك يا حبيبي حبيبي
أغلى الناس عندي ف ترتيبي
والباقي يجي بعدين

انت حبيبي حبيبي حبيبي أنا
قبل لُقانا ما يجي ب كام سنة
ياللي عيونك دول خدوني وخطفوني وراموني

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