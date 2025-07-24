فوائد الزنك، يقوى المناعة والتركيز ويحافظ على نمو الأطفال

فوائد الزنك، الزنك من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم للقيام ببعض الوظائف أهمها مقاومة العدوى، لأن الزنك اهم مقويات جهاز المناعة.

وفوائد الزنك، عديدة فهو ضروري فى علاج نزلات البرد والانفلونزا والأمراض المعدية ومصادره من الطعام عديدة ويوجد على شكل أقراص كمكمل غذائي.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزنك من العناصر المعدنية الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة، ولكنه يلعب دور كبير في العديد من العمليات الحيوية، حيث يوجد الزنك في كل خلية من خلايا الجسم، ويعتبر من العناصر المهمة لدعم جهاز المناعة، وتعزيز التئام الجروح، وتحسين الصحة العامة للبشرة والشعر.

فوائد الزنك

فوائد الزنك

وأضاف السيد، أن من فوائد الزنك للجسم:-

الزنك ضروري لعمل الجهاز المناعي، حيث يساعد في إنتاج الخلايا المناعية ومكافحة العدوى، ونقص الزنك قد يؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

يستخدم الزنك في علاج الجروح والحروق لأنه يسرع من عملية الالتئام ويساعد في تجديد الأنسجة.

الزنك مهم لنمو الأطفال والمراهقين، ونقصه قد يؤدي إلى تأخر النمو، خاصة في مرحلة الطفولة.

الزنك يلعب دور في دعم عمل المستقبلات الحسية في الأنف واللسان، ونقصه قد يضعف حاسة الشم أو التذوق.

الزنك يساهم في تنظيم هرمون التستوستيرون لدى الرجال، ويدعم الخصوبة والقدرة الجنسية.

الزنك يؤثر في نقل الإشارات العصبية، مما يساعد في تحسين الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة.

الزنك يدخل في تركيب العديد من منتجات العناية بالبشرة، ويساعد في علاج حب الشباب، وتقليل التهابات الجلد، ومقاومة الشيخوخة المبكرة.

الزنك يحافظ على صحة بصيلات الشعر، ويساعد في منع تساقط الشعر وتحفيز نموه.

نقص الزنك قد يسبب هشاشة الأظافر وظهور البقع البيضاء، بينما الحصول على كميات كافية منه يعزز من قوتها ولمعانها.

تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنك قد تقلل من مدة وشدة نزلات البرد إذا تم تناولها في بداية ظهور الأعراض.

الزنك يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في مقاومة الالتهابات وتلف الخلايا.

الزنك يساهم في منع التدهور المرتبط بالعمر في شبكية العين، وقد يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

الزنك يدعم صحة العظام ويعد مهم في الوقاية من أمراض العظام المرتبطة بتقدم السن.

مصادر الزنك الطبيعية

وتابع، أن من الأطعمة الغنية بالزنك:

اللحوم الحمراء (الكبد واللحم البقري)

الدواجن (الدجاج والديك الرومي)

المأكولات البحرية (خاصة المحار والسردين)

المكسرات (اللوز والكاجو)

البقوليات (العدس والحمص والفاصولياء)

منتجات الألبان (الجبن والحليب)

الحبوب الكاملة (القمح والشوفان)

أعراض نقص الزنك

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن نقص الزنك بالجسم يسبب أعراض عديدة، منها:-

تساقط الشعر

ضعف الشهية

تأخر التئام الجروح

ضعف المناعة

مشاكل في الخصوبة

تأخر النمو لدى الأطفال

التهابات متكررة في الجلد والفم

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