الخميس 27 فبراير 2025
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صحة ومرأة

يدعم الجهاز المناعي ويحافظ على البشرة، فوائد الزنك وأضرار الإفراط فيه

فوائد الزنك، فيتو
فوائد الزنك، فيتو

الزنك هو معدن نادر يحتاجه الجسم بكميات صغيرة جدًا يوميًا، ويمكن الحصول عليه من خلال نظام غذائي متوازن، أو عن طريق المكملات الغذائية في بعض الحالات.

أهمية الزنك لصحة الجسم

يلعب الزنك دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، بما في ذلك:

التئام الجروح: يساعد الزنك على تسريع عملية التئام الجروح.

دعم الجهاز المناعي: يعزز الزنك وظائف الجهاز المناعي ويحميه من الأمراض.

تطوير الجهاز التناسلي: يساهم الزنك في تطوير الجهاز التناسلي ووظائفه.

حاسة التذوق والشم: يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على حاسة التذوق والشم.

إنتاج وتخزين الأنسولين: يساعد الزنك في إنتاج وتخزين الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم.

وظائف الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي: يدعم الزنك وظائف الغدة الدرقية وعمليات التمثيل الغذائي.

صنع البروتينات والحمض النووي: يساهم الزنك في بناء البروتينات والحمض النووي، وهما أساسيان لنمو الخلايا وتكاثرها.

تحسين بعض الحالات الصحية: أظهرت بعض الدراسات أن الزنك قد يساعد في تحسين حالات مثل نزلات البرد الشائعة، والإسهال، والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

فوائد الزنك للبشرة والصحة الجنسية

الزنك وحب الشباب: خصائص الزنك المضادة للالتهابات تجعله علاجًا فعالًا لحب الشباب.

الزنك للبشرة: يفيد الزنك حالات جلدية أخرى مثل الوردية والأكزيما، ويساعد في التئام الجروح والقرح الجلدية.

الزنك والصحة الجنسية: يساعد الزنك في إنتاج هرمون التستوستيرون، مما يحسن الصحة الجنسية للذكور والإناث.

مصادر الزنك الغذائية

يمكن الحصول على الزنك من مصادر غذائية متنوعة، مثل:

  • المحار
  • لحم البقر
  • حبوب الإفطار المدعمة
  • بذور اليقطين
  • العدس
  • بعض منتجات الألبان

علامات نقص الزنك

قد يحدث نقص الزنك نتيجة لسوء التغذية، أو الامتصاص غير الكافي، أو الأمراض المزمنة، أو بعض الأدوية، أو العوامل الوراثية. تشمل أعراض نقص الزنك فقدان الشهية، وضعف وظيفة المناعة، وبطء النمو، والالتهابات المتكررة، ومشاكل في حاسة التذوق والشم، وتقرحات الجلد.

سمية الزنك وتفاعلاته مع الأدوية

يمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية من الزنك إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والصداع والإسهال. كما يمكن أن يتفاعل الزنك مع بعض الأدوية، مثل مدرات البول والمضادات الحيوية والبنسيلامين.

لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الزنك، خاصة في حالات الحمل والرضاعة والأمراض المزمنة، ومن المهم الالتزام بالجرعة الموصى بها من الزنك لتجنب الآثار الجانبية، والانتباه إلي التفاعلات الدوائية للزنك في حال تناول أدوية أخري.

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