يدعم الجهاز المناعي ويحافظ على البشرة، فوائد الزنك وأضرار الإفراط فيه
الزنك هو معدن نادر يحتاجه الجسم بكميات صغيرة جدًا يوميًا، ويمكن الحصول عليه من خلال نظام غذائي متوازن، أو عن طريق المكملات الغذائية في بعض الحالات.
أهمية الزنك لصحة الجسم
يلعب الزنك دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، بما في ذلك:
التئام الجروح: يساعد الزنك على تسريع عملية التئام الجروح.
دعم الجهاز المناعي: يعزز الزنك وظائف الجهاز المناعي ويحميه من الأمراض.
تطوير الجهاز التناسلي: يساهم الزنك في تطوير الجهاز التناسلي ووظائفه.
حاسة التذوق والشم: يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على حاسة التذوق والشم.
إنتاج وتخزين الأنسولين: يساعد الزنك في إنتاج وتخزين الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم.
وظائف الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي: يدعم الزنك وظائف الغدة الدرقية وعمليات التمثيل الغذائي.
صنع البروتينات والحمض النووي: يساهم الزنك في بناء البروتينات والحمض النووي، وهما أساسيان لنمو الخلايا وتكاثرها.
تحسين بعض الحالات الصحية: أظهرت بعض الدراسات أن الزنك قد يساعد في تحسين حالات مثل نزلات البرد الشائعة، والإسهال، والضمور البقعي المرتبط بالعمر.
فوائد الزنك للبشرة والصحة الجنسية
الزنك وحب الشباب: خصائص الزنك المضادة للالتهابات تجعله علاجًا فعالًا لحب الشباب.
الزنك للبشرة: يفيد الزنك حالات جلدية أخرى مثل الوردية والأكزيما، ويساعد في التئام الجروح والقرح الجلدية.
الزنك والصحة الجنسية: يساعد الزنك في إنتاج هرمون التستوستيرون، مما يحسن الصحة الجنسية للذكور والإناث.
مصادر الزنك الغذائية
يمكن الحصول على الزنك من مصادر غذائية متنوعة، مثل:
- المحار
- لحم البقر
- حبوب الإفطار المدعمة
- بذور اليقطين
- العدس
- بعض منتجات الألبان
علامات نقص الزنك
قد يحدث نقص الزنك نتيجة لسوء التغذية، أو الامتصاص غير الكافي، أو الأمراض المزمنة، أو بعض الأدوية، أو العوامل الوراثية. تشمل أعراض نقص الزنك فقدان الشهية، وضعف وظيفة المناعة، وبطء النمو، والالتهابات المتكررة، ومشاكل في حاسة التذوق والشم، وتقرحات الجلد.
سمية الزنك وتفاعلاته مع الأدوية
يمكن أن يؤدي تناول جرعات عالية من الزنك إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والصداع والإسهال. كما يمكن أن يتفاعل الزنك مع بعض الأدوية، مثل مدرات البول والمضادات الحيوية والبنسيلامين.
لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الزنك، خاصة في حالات الحمل والرضاعة والأمراض المزمنة، ومن المهم الالتزام بالجرعة الموصى بها من الزنك لتجنب الآثار الجانبية، والانتباه إلي التفاعلات الدوائية للزنك في حال تناول أدوية أخري.
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