الزنك، لتقوية المناعة وشفاء الجروح وجمال البشرة والشعر

فوائد الزنك، يُعد الزنك من المعادن الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان بكميات صغيرة، ولكنه يؤدي دورًا حيويًّا في العديد من الوظائف الحيوية والبيولوجية.





نقص الزنك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.



يُمكن الحصول على الزنك من مصادر غذائية متعددة مثل اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبقوليات، إلا أن الكثيرين قد يُعانون من نقصه بسبب سوء التغذية أو مشاكل في الامتصاص.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أن الزنك معدنًا أساسيًّا يلعب دورًا جوهريًّا في دعم وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز المناعة إلى تحسين الصحة الإنجابية، والحفاظ على صحة الجلد والشعر، ودعم النمو العقلي والجسدي.



الزنك للصحة



أهمية الزنك لوظائف الجسم:

وتستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد وأهمية الزنك لصحة الجسم في السطور التالية.



تعزيز المناعة: الزنك يلعب دورًا محوريًّا في دعم الجهاز المناعي. فهو ضروري لنشاط الخلايا المناعية المختلفة مثل الخلايا التائية والخلايا البيضاء. الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما أن الزنك يساعد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد والإنفلونزا.

الشفاء من الجروح: يُستخدم الزنك بشكل مباشر في عمليات التئام الجروح وتجديد الأنسجة. وتظهر فعاليته بشكل خاص لدى مرضى السكري الذين يعانون من بطء التئام الجروح، وكذلك بعد العمليات الجراحية أو الحروق. لذلك يُستخدم الزنك أحيانًا في الكريمات الموضعية لعلاج الالتهابات الجلدية والجروح السطحية.

دعم النمو والتطور: يُعد الزنك ضروريًا للنمو الطبيعي لدى الأطفال والمراهقين. وقد يؤدي نقصه إلى تأخر في النمو الجسدي والعقلي، وضعف في الجهاز التناسلي، واضطرابات في الشهية. كما يُعزز الزنك من تطور الدماغ ووظائف الجهاز العصبي.

تحسين الخصوبة والقدرة الجنسية: الزنك يُعد من العناصر المرتبطة بالقدرة الإنجابية، خصوصًا عند الرجال. فهو يسهم في تكوين الحيوانات المنوية، ويحافظ على توازن الهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن نقص الزنك مرتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها.

صحة الجلد والشعر: يُستخدم الزنك في العديد من منتجات العناية بالبشرة لعلاج حب الشباب، والتهيجات الجلدية، والتهابات البشرة، نظرًا لخواصه المضادة للالتهاب والبكتيريا. كما أن نقص الزنك قد يؤدي إلى تساقط الشعر، وجفاف الجلد، وظهور الطفح الجلدي، خاصة في حالات مثل التهاب الجلد التقرحي.

مضاد أكسدة قوي: الزنك يعمل كمضاد أكسدة، ما يساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسرّع من عملية الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. لذا يُسهم الزنك في حماية الخلايا من التلف وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.

دور الزنك في التذوق والشم: يُعد الزنك عنصرًا أساسيًا في دعم حاستي التذوق والشم. وغالبًا ما يكون فقدان الشهية أو ضعف التذوق والشم من الأعراض المبكرة لنقص الزنك، وهو ما لوحظ بوضوح لدى بعض مرضى كوفيد-19 الذين وُصف لهم مكمل الزنك لتحسين هذه الأعراض.

تنظيم مستويات السكر في الدم: الزنك يساعد في تنظيم إفراز الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن الزنك يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحسين استجابتهم للأنسولين.

الزنك وفوائده

مصادر الزنك الطبيعية:

من أفضل مصادر الزنك الطبيعية:

اللحوم الحمراء والدجاج.

الكبد والبيض.

المأكولات البحرية، خاصة المحار.

المكسرات مثل الكاجو واللوز.

الحبوب الكاملة والبقوليات مثل العدس والحمص.

منتجات الألبان.

مصادر الزنك

الاحتياج اليومي من الزنك:

تختلف كمية الزنك التي يحتاجها الجسم باختلاف الفئة العمرية والجنس والحالة الصحية، وتكون في المتوسط كما يلي:

الرجال البالغون: 11 ملغ يوميًّا.

النساء البالغات: 8 ملغ يوميًّا.

الحوامل والمرضعات: 11-12 ملغ يوميًّا.

الأطفال: 3-8 ملغ يوميًا حسب العمر.

أعراض نقص الزنك:

يمكن أن تظهر أعراض نقص الزنك بشكل تدريجي، وقد تشمل:

ضعف الجهاز المناعي.

تأخر التئام الجروح.

فقدان الشهية.

تساقط الشعر.

مشاكل في البشرة والأظافر.

صعوبات في التركيز وضعف الذاكرة.

انخفاض حاستي الشم والتذوق.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الزنك:

رغم فوائده الكبيرة، فإن تناول جرعات عالية من مكملات الزنك لفترات طويلة قد يؤدي إلى آثار سلبية مثل:

الغثيان والقيء.

الإسهال.

انخفاض مستويات النحاس والحديد في الجسم.

كبت الجهاز المناعي بدلًا من تحفيزه.

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