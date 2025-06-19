فوائد الزنك.. يساعد على التئام الجروح ويقوي المناعة

فوائد الزنك، يُعد الزنك أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة، لكنه يؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة العامة.





يوجد الزنك في خلايا الجسم كافة، ويشارك في العديد من العمليات الحيوية مثل التمثيل الغذائي، وتحفيز نشاط أكثر من 300 إنزيم، ودعم وظائف المناعة، والمساعدة في التئام الجروح.



وعلى الرغم من أن الجسم لا يُخزن الزنك، إلا أن تناوله بانتظام من خلال الغذاء أو المكملات ضروري للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الزنك معدن أساسي لا غنى عنه للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية. فوائده تمتد من تقوية المناعة وتحسين البشرة إلى دعم الخصوبة والوقاية من الأمراض المزمنة.



وتنصح الدكتورة مها، باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر جيدة من الزنك لضمان تلبية احتياجات الجسم اليومية. وفي حال وجود أعراض تشير إلى نقص الزنك، مثل ضعف المناعة، تساقط الشعر، أو بطء التئام الجروح، يُستحسن استشارة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد العلاج المناسب.

أهم فوائد الزنك لصحة الجسم

الزنك للصحة

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مها، بشكل مفصل فوائد الزنك وأهميته للجسم:

1. تعزيز جهاز المناعة

الزنك عنصر حاسم في تقوية جهاز المناعة، حيث يساعد في تنشيط خلايا الدم البيضاء التي تحارب البكتيريا والفيروسات. وقد أظهرت الدراسات أن نقص الزنك يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والأمراض، خاصة التهابات الجهاز التنفسي.

كما تشير الأبحاث إلى أن تناول الزنك عند بداية أعراض نزلات البرد يمكن أن يُقلل من مدة المرض وشدته، وذلك لأنه يثبط تكاثر الفيروسات ويقلل من الالتهاب.

2. المساهمة في التئام الجروح

يساعد الزنك على تعزيز نمو الأنسجة الجديدة، وإصلاح الخلايا التالفة، وتنشيط الإنزيمات المسؤولة عن ترميم الجلد. ولهذا السبب، يُستخدم الزنك في المستشفيات كعلاج موضعي لمرضى القرح والحروق والجروح المزمنة.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يعانون في الغالب من بطء التئام الجروح، وقد يكون العلاج بمكملات الزنك ضروريًا في هذه الحالات.

3. تحسين صحة الجلد

للزنك تأثير إيجابي واضح على صحة الجلد، حيث يُستخدم في علاج حب الشباب، والإكزيما، والصدفية. فهو يعمل كمضاد للالتهاب ويقلل من إفراز الدهون في البشرة، مما يقلل من انسداد المسام.

كما يُستخدم الزنك في كريمات الشمس ومستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، لأنه يُشكل حاجزًا واقيًا على سطح الجلد ويحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

4. دعم النمو والتطور

يُعد الزنك ضروريًا لنمو الأطفال والمراهقين، حيث يشارك في بناء البروتينات وتكاثر الخلايا وتطور الأعضاء. وقد يؤدي نقص الزنك في سن الطفولة إلى تأخر النمو، وفقدان الشهية، واضطرابات في النمو الجسدي والعقلي.

لذلك يُنصح بإدخال الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي للأطفال لضمان نموهم بشكل صحي.

5. تحسين الصحة الإنجابية

يُعتبر الزنك مهمًا جدًا للصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء. فهو يساعد في إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال، ويُعزز من مستويات هرمون التستوستيرون، مما يؤثر بشكل إيجابي على الخصوبة.

أما عند النساء، فإن الزنك يُساعد على تنظيم الهرمونات، وتحسين صحة المبايض، وقد يساهم في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

6. دعم الوظائف العصبية والمعرفية

يُشارك الزنك في عمليات نقل الإشارات العصبية داخل الدماغ، وله دور في تحسين الذاكرة والتركيز. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن نقص الزنك قد يُساهم في ظهور أعراض الاكتئاب أو القلق.

تناول الزنك قد يُساعد أيضًا على تقليل التوتر وتحسين المزاج، لذا فهو يُعد من العناصر الغذائية الهامة للصحة النفسية.

7. الوقاية من الأمراض المزمنة

أثبتت الدراسات أن الزنك يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنه يُحارب الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة. وبهذا الشكل، قد يُساهم الزنك في الوقاية من أمراض القلب، والسرطان، والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

كما أن الزنك يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويُحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

8. الحفاظ على حاستي التذوق والشم

الزنك يلعب دورًا مهمًا في وظائف التذوق والشم، حيث يدخل في تركيب الإنزيمات المرتبطة بالإحساس بالنكهات والروائح. وقد يكون فقدان أو ضعف هاتين الحاستين أحد أعراض نقص الزنك في الجسم.

9. دعم صحة الشعر والأظافر

الزنك يُعتبر من المعادن الأساسية للحفاظ على صحة الشعر والأظافر، حيث يساعد على تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، كما يقي من ظهور البقع البيضاء في الأظافر التي تدل أحيانًا على نقص المعادن.

مصادر الزنك الطبيعية

أطعمة تحتوي على الزنك

يتوفر الزنك في العديد من الأطعمة الطبيعية، ومنها:

اللحوم الحمراء والكبد

الدواجن

المأكولات البحرية مثل المحار والجمبري

البقوليات مثل العدس والحمص والفول

البذور والمكسرات مثل بذور القرع والكاجو

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان

البيض

وتجدر الإشارة إلى أن امتصاص الزنك من المصادر الحيوانية أفضل من المصادر النباتية، لأن بعض المركبات النباتية مثل الفيتات قد تُعيق امتصاصه.

الجرعة اليومية الموصى بها



تختلف حاجة الجسم للزنك حسب العمر والجنس والحالة الصحية، لكن بوجه عام:

الرجال البالغون: حوالي 11 ملج يوميًا

النساء البالغات: حوالي 8 ملج يوميًا

النساء الحوامل: حوالي 11 ملج يوميًا

النساء المرضعات: حوالي 12 ملج يوميًا

يفضل الحصول على الزنك من مصادره الطبيعية، ويمكن استخدام المكملات تحت إشراف الطبيب عند الحاجة.

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