فوائد الزنك الصحية، لتقوية المناعة وسرعة التئام الجروح

فوائد الزنك الصحية، الزنك هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة لكنه يلعب دورًا بالغ الأهمية في العديد من العمليات الحيوية، بدءًا من دعم جهاز المناعة إلى تعزيز نمو الخلايا وشفاء الجروح وتحسين صحة الجلد والشعر.



ولا يستطيع الجسم تخزين الزنك بكميات كبيرة، لذا يجب الحصول عليه بانتظام من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الزنك معدن حيوي لا غنى عنه لصحة الجسم والعقل، حيث يدعم المناعة، ويُحسن صحة البشرة والشعر، ويعزز الخصوبة والنمو، ويقي من الأمراض المزمنة.

فوائد الزنك لمختلف أجهزة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد الزنك الصحية وأهميته للرجال والنساء والأطفال على حد سواء.

الزنك للصحة العامة، فيتو



أولًا: تعزيز الجهاز المناعي

يُعد الزنك ضروريًا لتقوية جهاز المناعة. فهو يساعد الخلايا المناعية على النمو وأداء وظيفتها بشكل سليم، ويعمل كمضاد أكسدة يساهم في مقاومة الالتهابات ومحاربة العدوى. نقص الزنك يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى البكتيرية والفيروسية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وقد أظهرت الدراسات أن تناول مكملات الزنك عند أول ظهور لأعراض البرد يمكن أن يقلل من مدة المرض وشدته. كما يساهم الزنك في تحسين مناعة الجلد والمساعدة في التئام الجروح بسرعة أكبر.

ثانيًا: التئام الجروح ودعم صحة الجلد

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة. يتم استخدامه موضعيًا أو عن طريق الفم في حالات الجروح، القرح، الحروق، وحتى حب الشباب. كما يعمل على تقليل الالتهاب وتحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة الجلد وتجديد خلاياه.

الزنك أيضًا يدخل في تركيب العديد من المراهم الموضعية المستخدمة في علاج الطفح الجلدي، والتهابات الحفاض لدى الرضع، والأمراض الجلدية المزمنة مثل الأكزيما والصدفية.

ثالثًا: تحسين صحة الشعر والأظافر

يُعد الزنك من المعادن الضرورية لصحة الشعر، حيث يساهم في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه. في حالات نقص الزنك، يُلاحظ غالبًا ضعف في الشعر وتساقط ملحوظ قد يصل إلى مرحلة الثعلبة في بعض الحالات. كما يُعزز الزنك نمو الأظافر ويمنع تكسرها وهشاشتها.

ولهذا السبب، نجد الزنك مكونًا رئيسيًا في العديد من المكملات المخصصة لتعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر.

رابعًا: دعم النمو والتطور

الزنك ضروري للنمو الطبيعي والتطور، خاصة في فترة الطفولة والمراهقة. حيث يلعب دورًا في انقسام الخلايا وتكوين البروتينات والحمض النووي. نقص الزنك في هذه المراحل العمرية قد يؤدي إلى تأخر النمو وضعف الشهية والمناعة، بل وحتى مشكلات سلوكية وذهنية.

لهذا يُعد الحصول على كميات كافية من الزنك أمرًا حيويًا للأطفال لضمان نمو سليم وصحة جيدة.

خامسًا: تحسين الخصوبة والصحة الإنجابية

الزنك عنصر أساسي للصحة الإنجابية عند الرجال والنساء، إلا أن دوره البارز يظهر لدى الرجال بشكل خاص. فهو يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون، ويُحسن من جودة الحيوانات المنوية وحركتها وعددها. أظهرت بعض الدراسات أن نقص الزنك يرتبط بانخفاض الخصوبة ومشاكل في الأداء الجنسي.

أما بالنسبة للنساء، فالزنك يساهم في تنظيم الهرمونات ودورة الحيض، وقد يساعد في تخفيف أعراض ما قبل الحيض وتحسين صحة البويضات.

سادسًا: تعزيز الوظائف العقلية والمعرفية

يلعب الزنك دورًا في الوظائف العصبية والمعرفية، ويُعتقد أن له تأثيرًا على الذاكرة والتركيز والمزاج. هناك أبحاث تشير إلى أن نقص الزنك يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، كما يُعتقد أنه يساهم في تحسين الأداء الذهني، خاصة لدى كبار السن.

سابعًا: مضاد للأكسدة ويساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

يعمل الزنك كمضاد قوي للأكسدة، حيث يساهم في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، وبعض أنواع السرطان. من خلال دوره في محاربة الالتهابات وتحسين أداء أجهزة الجسم، يساعد الزنك في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

ثامنًا: أهم مصادر الزنك الطبيعية

يتوافر الزنك في العديد من الأطعمة، منها:

المصادر الحيوانية: مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الكبد، الكلاوي، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان.

المصادر النباتية: مثل البقوليات (العدس، الحمص، الفاصولياء)، المكسرات (الكاجو، اللوز)، الحبوب الكاملة، بذور اليقطين، وبذور الشيا.

ومع ذلك، فإن امتصاص الزنك من المصادر النباتية قد يكون أقل فاعلية مقارنة بالمصادر الحيوانية بسبب وجود مركبات تعيق الامتصاص مثل الفيتات.

تاسعًا: الاحتياجات اليومية من الزنك

تختلف الجرعة اليومية الموصى بها من الزنك حسب العمر والجنس والحالة الصحية، لكن بشكل عام تكون كالتالي:

الأطفال: 3-8 ملج يوميًا حسب العمر.

النساء: 8 ملج يوميًا (تزيد إلى 11 ملج في الحمل و12 ملج أثناء الرضاعة).

الرجال: 11 ملج يوميًا.

الإفراط في تناول الزنك يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الغثيان، الإسهال، ضعف المناعة، والتداخل مع امتصاص معادن أخرى كالنحاس، لذلك يُنصح بعدم تناول مكملات الزنك إلا بعد استشارة الطبيب.

وأخيرا تلفت الدكتورة مها، إلى أنه يجب الانتباه إلى الحصول على كفايتك من النظام الغذائي أو من خلال مكملات موصوفة طبيًا عند الحاجة. فالعناية بتوازن هذا المعدن قد يكون أحد مفاتيح الصحة الجيدة والحياة الحيوية.

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